Які пільги мають військові та учасники бойових дій: повний гайд від юристів

Війна змінила країну — і життя кожного. Для українських військових та учасників бойових дій держава передбачила десятки пільг: від безкоштовного лікування до податкових канікул, від знижки на комуналку до трудових гарантій. Експерти Юридичного Гончаренко центру зібрали повну добірку пільг, які діють для учасників бойових дій та захисників у 2025 році.

Пільги на комуналку

Учасники бойових дій мають право на 75% знижки на оплату житла, води, газу, електроенергії та опалення в межах соціальних норм. Якщо захисник отримав інвалідність унаслідок війни — знижка становить 100%.

Ця пільга поширюється не лише на самого військовослужбовця, а й на членів його сім’ї, які мешкають разом із ним: дружину чи чоловіка, неповнолітніх дітей, а також повнолітніх дітей-студентів (до 23 років), які не мають власної сім’ї, і непрацездатних батьків.

Оформити пільгу можна через ЦНАП, управління соцзахисту або Пенсійний фонд. Потрібно мати посвідчення УБД або інший підтвердний документ, а також надати дані про склад сім’ї. Усі пільги реєструються в Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків.

Медичне обслуговування: безкоштовне лікування та реабілітація

Військовослужбовці та УБД мають гарантоване право на безкоштовне лікування в державних і комунальних медичних закладах. Це включає амбулаторне та стаціонарне лікування, отримання безоплатних ліків за рецептом, обстеження та діагностику, щорічну диспансеризацію, зубопротезування (крім дорогоцінних матеріалів), а також санаторно-курортне лікування.

«Окремо варто згадати про проєкт медичного супроводу ветеранів, що почав діяти у 2024 році. Він передбачає комплексне ведення пацієнта — від сімейного лікаря до профільних спеціалістів і психологів. Для цього достатньо підписати декларацію з лікарем і надати документи, що підтверджують статус», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

У разі поранення або ампутації держава гарантує реабілітацію, протезування і подальший медичний супровід. У деяких випадках надається допомога за кордоном.

Освітні можливості для захисників та їхніх дітей

Учасники бойових дій мають право безкоштовно здобувати освіту у державних і комунальних вишах. Це право поширюється і на дітей захисників — до 23 років. Для дітей загиблих військовослужбовців передбачили повне звільнення від плати за навчання, першочергове зарахування та надання соціальних стипендій.

Також закон дозволяє брати кредит на оплату навчання під 3% річних строком до 15 років, причому починати його виплачувати можна після завершення навчання. У вишах та коледжах діють соціальні стипендії: понад 1000 грн щомісяця залежно від рівня закладу.

Додатково діє пріоритет на поселення до гуртожитку. Однак варто пам’ятати, що більшість цих пільг поширюється лише на денну форму навчання.

Трудові гарантії для захисників

Для військових та УБД передбачено особливі трудові права. Вони мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 14 днів (з оплатою) та можливість брати звичайну відпустку у зручний для себе час. У разі хвороби оплата лікарняного становить 100% незалежно від трудового стажу.

У разі скорочення штату учасник бойових дій має переважне право залишитися на посаді. Для мобілізованих працівників діє чітка норма: місце роботи та середній заробіток зберігаються на час служби. Також їм гарантується збереження безперервного трудового стажу, навіть якщо вони перебувають у полоні чи зникли безвісти.

Звільнення від податків і зборів

Захисники України мають право не сплачувати низку податків. Зокрема, учасники бойових дій звільняються від сплати земельного податку (у межах норм: наприклад, до 0,25 га у межах села, 0,1 га — у місті) на одну земельну ділянку кожного типу.

Також військові, які проходять службу, не сплачують військовий збір (1,5%) із зарплати. Вони звільняються і від сплати судового збору, коли подають позови, що стосуються реалізації їхніх прав, пільг або соціального забезпечення.

Підприємці, які служать у ЗСУ, мають право не сплачувати єдиний податок та ЄСВ на період мобілізації. Також не оподатковуються бронежилети, каски, медичні препарати, які ввозяться з-за кордону для потреб армії.

Кредитні канікули: що варто знати

Якщо військовослужбовець або УБД має кредити, він може скористатися правом на кредитні канікули. Це означає, що банк не має права нараховувати пеню, штрафи чи відсотки за прострочення під час мобілізації та служби. Також не допускається примусове стягнення боргу або арешт майна.

Для цього потрібно надати кредитору документальне підтвердження проходження військової служби — наприклад, копію військового квитка або довідку з частини. Кредитні канікули можуть тривати до завершення служби, а в окремих випадках — і довше. Але слід враховувати, що деякі кредити (зокрема, іпотека або автокредити) можуть діяти за окремими правилами.

Безкоштовний проїзд: де діє, а де — ні

Учасники бойових дій мають право безкоштовно користуватися всіма видами громадського транспорту — міським, приміським і міжміським, окрім комерційних маршруток. Додатково кожні два роки вони мають право безкоштовно проїхати до будь-якого пункту України й назад залізницею, автобусом або літаком. Також один раз на рік держава гарантує 50% знижку на міжміський проїзд.

Якщо військовому незаконно відмовляють у пільговому проїзді, потрібно обов’язково фіксувати ситуацію: робити фото, записувати дані перевізника, викликати поліцію, подавати скарги до Укртрансбезпеки або органів місцевого самоврядування. За відмову передбачено штраф — 850 грн.

За потреби отримати роз’яснення щодо всіх цих гарантій захисники, учасники бойових дій та їхні рідні можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.