Нардеп Елена Шуляк: реформа цифровизации дала громадам инструменты прозрачного планирования и контроля восстановления

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Цифровизация строительной сферы сократила чиновничью посредническую “пену“ и закрыла коррупционные лазейки – нардеп Елена Шуляк

Благодаря Единой государственной электронной системе в сфере строительства, ставшей результатом цифровизации в сфере жилищной политики и восстановления, уже автоматизировано 13 профильных услуг в “Дие”, более ста тысяч зарегистрированных пользователей работают с цифровыми разрешениями, реестрами и техинвентаризацией, громады получили открытые дашборды для контроля каждого объекта – от старта до завершения, а программа “еВидновлення” дала людям возможность подавать заявления на компенсацию за разрушенное жилье в несколько кликов – без очередей, кабинетов и лишних справок, прозрачно и автоматически. И это лишь часть большой цифровой экосистемы, которая предоставляет громадам и государству инструменты прозрачного планирования и контроля восстановления.

Об этом заявила глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк, комментируя отчет “Радар реформ: отслеживание цифровой трансформации в Украине в 2019-2024 годах”.

В партии “Слуга Народа” добавили, что в целом, начиная с 2019 года, реформа цифровизации принесла в разные сферы жизнедеятельности страны ряд положительных изменений: 6,9 млрд грн сэкономлено благодаря электронным госзакупкам; совокупный экономический и антикоррупционный эффект цифровизации уже превысил 66 млрд грн; впервые доступ к высокоскоростному интернету получили более 3000 украинских сел; почти половина граждан уже имеют базовые цифровые навыки, позволяющие активно пользоваться преимуществами новых технологий.

“Когда Президент Украины Владимир Зеленский озвучил идею “государства в смартфоне”, многие отнеслись к ней с откровенным скепсисом. Казалось: где мы, а где цифровая революция? Украинский Google, конечно, мы еще не создали. Но сделали нечто важнее: показали, что украинское государство может быть прозрачным, быстрым и эффективным – и все это в обычном смартфоне каждого гражданина. Здесь, конечно, огромная благодарность вице-премьеру Михаилу Федорову и его Министерству цифровизации, а также украинскому парламенту, в том числе партии “Слуга Народа”, которые законодательно поддерживали все инициативы в этом направлении! Государство в смартфоне – не гламурная “фича”, а инфраструктура доверия. Чем быстрее мы ее построим, тем быстрее Украина будет иметь не только самый быстрый Wi-Fi в Европе, но и самые качественные дороги, школы, дома и рабочие места”, – резюмировала Елена Шуляк.

Ранее в партии “Слуга Народа” назвали топ-3 самых успешных реформ: цифровую трансформацию, открытие рынка земли и запуск антикоррупционной инфраструктуры.