Де кропивничанам вчити англійську безкоштовно: ТОП-7 платформ і курсів

Вивчення англійської – більше не про дорогі курси чи роки нудних занять. Сьогодні якісні знання можна здобути абсолютно безкоштовно, у зручному темпі та просто зі смартфона. Стало відомо про сім перевірених платформ, які допоможуть кропивничанам покращити свою англійську, від базової граматики до впевненого спілкування.

Duolingo – додаток англійської для початківців

Duolingo – це прекрасний сервіс для тих, хто лише починає вчити англійську мову: тут і інтерактивні вправи з граматики, і тренування слуху, і speaking. А якщо ви забудете пройти урок, Duolingo постійно нагадуватиме про себе електронними листами та сповіщеннями: це ідеально для формування постійної звички навчатися щодня. Кажуть, що 34 години занять на платформі рівнозначні семестру вивчення мови в університеті. Ну що ж, можна це перевірити.

Гончаренко центр – безкоштовні курси англійської для дітей та дорослих з будь-яким рівнем знань

Заняття на платформі Гончаренко центру – ефективний спосіб вивчати англійську для людей з різними рівнями володіння мовою – від Beginner до Advanced. Викладачі з багаторічним досвідом та носії мови проводять безкоштовні заняття, задають домашку та надають зворотний зв’язок. На платформі також можна проходити тест на закріплення матеріалу і долучатися до розмовних клубів за вашим рівнем англійської. А на десерт – після завершення навчання тут надають сертифікат, який можна додати у CV та використовувати при пошуку роботи чи навчання. Зареєструватися на онлайн-курси в Гончаренко центрі можна за цим посиланням. Крім цього, Гончаренко центри проводять офлайн-курси англійської у Кропивницькому — достатньо звернутися за номером +38067 27 61 809.

Lingva.Skills – безкоштовна платформа для вивчення англійської у власному темпі

Lingva.Skills – це зручна онлайн-платформа, де ви самі обираєте, які навички хочете прокачати: граматику, лексику чи розуміння на слух. Усі вправи інтерактивні, а система автоматично адаптується до вашого рівня.

Навчання відбувається в ігровому форматі – це робить процес менш стресовим і більш захопливим. А завдяки моментальному зворотному зв’язку ви одразу бачите свої помилки та можете їх виправляти. Підійде як для самостійного навчання, так і для тих, хто хоче вчитися разом із друзями або колегами.

BBC Learning English – англійська від BBC, якій довіряє весь світ

BBC Learning English – це безкоштовна освітня платформа, яка допомагає вивчати англійську з 1943 року. Тут десятки повноцінних курсів, інтерактивні вправи, подкасти, короткі відео та тексти на кожен день. Уроки розроблені під різні рівні, темпи навчання та навіть професійні інтереси.

Починати можна з будь-якої теми – усе доступно у відкритому доступі та з поясненнями, адаптованими до вашого рівня. Найпопулярніші формати – серії 6 Minute English, The English We Speak та Lingohack, які за 5–6 хвилин на день покращують словниковий запас і вимову. А ще тут дуже якісна вимова, усе начитане професійними дикторами BBC, тож ідеально підходить для тренування слуху.

Tandem – месенджер для вивчення іноземних мов

Цей додаток створений для ентузіастів, які хочуть вивчити мову завдяки спілкуванню з іншими людьми та водночас поділитись знаннями рідної мови. Ідея полягає в тому, що ви та ваш англомовний партнер навчаєте один одного своїй мові. Зараз охочих вивчати українську у світі значно побільшало, тож це ваш зірковий час!

TED – мотиваційні та пізнавальні лекції англійською мовою

Платформа для всіх, хто хоче покращити свої навички сприймання мови на слух. Тут ви знайдете короткі лекції на різні теми від учасників щорічної конференції TED – Technology, Entertainment, Design. На сайті також є субтитри.

ENGin – розмовна англійська з носіями мови для українців

ENGin дає змогу українцям практикувати англійську в живому спілкуванні з носіями мови. Формат — щотижневі відеодзвінки 1 на 1, де ви обговорюєте цікаві теми, долаєте мовний бар’єр і покращуєте speaking у комфортному темпі.

Програма безкоштовна для молоді 9–17 років, військових та їхніх родин. Для інших учасників передбачено символічний благодійний внесок — 750 грн за рік. Усе навчання триває від 3 місяців і більше — ви самі вирішуєте, коли зупинитись.

Кожному учаснику підбирають індивідуального волонтера з урахуванням інтересів та графіку. Формат занять гнучкий: з кимось ви просто балакатимете про життя, з кимось будете розбирати помилки і тренувати граматику. Це як репетитор, наставник і новий друг в одному флаконі.

Обирайте можливість, яка сподобалась найбільше – і вперед, підкорювати англійську. Fingers crossed.