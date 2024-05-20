«Винні чи ні – ніхто не розбирався»

У Державному архіві Кіровоградської області презентували видання «Болгари Кіровоградщини – жертви комуністичного терору». У книзі на основі архівних документів розповідається про мешканців Вільшанки та Вільшанського району, які стали жертвами радянського тоталітарного режиму в 1920-50 роках.

Видання представили автори-упорядники: голова Кіровоградської обласної громадської організації «Об’єднання болгар “Нашите Хора”» Сергій Осадчий і краєзнавець Володимир Поліщук, а також директорка обласного Державного архіву Лілія Маренець.

На зустріч із авторами книги завітали науковці, краєзнавці, журналісти, представники об’єднань національних меншин Кіровоградщини. Також презентацію відвідали перший заступник голови обласної ради Юрій Семенюк і депутат обласної ради Оксана Горбенко.

Перший заступник голови обласної ради наголосив на важливості оприлюднення розсекречених документів щодо радянських репресій. Розповідаючи про злочини тоталітарних режимів, краєзнавці та історики загартовують суспільство, роблять його більш здатним протидіяти тоталітаризму. Юрій Семенюк подякував Сергію Осадчому, Володимиру Поліщуку та ГО «Нашите Хора» за те, що вони допомагають широкій громадськості отримати важливу інформацію про ті трагічні події.

У книзі «Болгари Кіровоградщини – жертви комуністичного терору» опубліковані матеріали карних справ проти мешканців Вільшанки або Вільшанського району.

– Так звана “трійка” справи навіть не розглядала, а затверджувала висновок слідчого, – зауважує один з авторів видання Володимир Поліщук. – Що пропонував слідчий? Або розстріл (це приблизно 75% всіх справ), або строк до 10 років таборів. Призначити винним могли будь кого. Наприклад, люди працюють у Вільшанці на будівництві. Одного з них арештовує НКВС. Всі інші йдуть за ним слідом до “братської могили”. Винні вони чи ні – ніхто не розбирався.

Як зазначила директорка Державного архіву Кіровоградської області Лілія Маренець, архівно-слідчі справи, на основі яких було укладено книгу «Болгари Кіровоградщини – жертви комуністичного терору», оцифровуються? і незабаром вони будуть представлені на онлайн-порталі обласного архіву. Частина документів вже наявна на порталі «Мартиролог ХХ століття» і будь-який історик з будь-якої точки світу може працювати з цими документами.

Сергій Осадчий (на фото) подякував усім небайдужим людям, хто сприяв роботі авторського колективу і допоміг виданню побачити світ. Зокрема, це Тимчасовий повірений у справах Болгарії в Україні пан Ванчев Герман Дімчев.

Вихід книги приурочили до Дня пам’яті жертв політичних репресій та 250-річчя Вільшанки, яку, як відомо, заснували болгарські переселенці в 1774 році.