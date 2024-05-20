«Жінка» прагне вижити

Минулого тижня в обласній бібліотеці для юнацтва ім. Є. Маланюка відбулася зустріч з головною редакторкою журналу «Жінка», організаторкою та кураторкою численних культурно-мистецьких заходів, громадською діячкою Тамарою Маркеловою.

Коротко про історію легендарного журналу. Перший його номер вийшов у Харкові 20 листопада 1920 року. На той час він мав назву «Комунарка України», а з 1945 по 1991 роки видавався під назвою «Радянська жінка». З відновленням незалежності – просто «Жінка».

Нині журнал переживає чергову трансформацію. Сьогодні «Жінка» – сучасне українське видання не тільки про жінок і для жінок, це видання про особистості, культуру, ідентичність. Про рубрики, тематичну спрямованість та конкретних героїнь, власне, і розповідала пані Тамара. Присутні дізналися, з якими викликами сьогодення стикається це друковане видання, як важлива підтримка читачів, які вимоги до матеріалів в залежності від рубрики журналу. Редакторка наголосила на ролі «Жінки» під час війни. Зокрема вона сказала: «Ця світоглядна війна згуртувала нас як ніколи. Наше завдання – закарбувати друкованим словом щоденні подвиги наших сестер і братів».

Видання вже пройшло роздержавлення і втратило головне бюджетне джерело. Отже віднині його «плавучість» залежить від кількості передплатників. А для авторів публікації стануть платними. Також Тамара Маркелова розповіла, що сторінки наступних номерів будуть присвячені особистостям з Кропивницького, а ще запросила надсилати розповіді про цікавих творчих людей, історичні дописи тощо.

Руслан Трипільський.