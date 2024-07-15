Треті жнива великої війни

Агроформування області активно продовжують жнивну кампанію. На ланах Кіровоградщини зібрано перший мільйон тонн зерна.

– Треті жнива під час великої війни – теж як битва за український хліб, за нашу економічну незалежність. Низький уклін кожному аграрію за щоденну нелегку працю і першу перемогу на жнивному полі, – зазначив, дякуючи аграріям, начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За словами директорки департаменту агропромислового розвитку ОВА Валерії Фурманової, середня урожайність становить понад 40 ц/га. На сьогодні ранніх зернових та зернобобових культур зібрано на площі 250,4 тисячі гектарів, що складає 56% до прогнозу. Для порівняння: у минулому році на цю дату було зібрано врожай лише на 9% площ.

До складу першого мільйона входять озима пшениця, озимий та ярий ячмінь, горох, якого вже зібрано 92% до прогнозу. У поточному році до збирання ранніх зернових і зернобобових культур підлягає 425,6 тис. га, в тому числі: озима та яра пшениця, озиме жито, озимий та ярий ячмінь, горох, овес. Плюс до всього ріпак.

Виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі «Суспільного» сказав: «Вже третій рік українські фермери демонструють незламність і готовність вирощувати хліб, незважаючи на всі виклики». Виклики і труднощі сьогодні дуже серйозні. За словами Валерії Фурманової, це, по-перше, відключення електроенергії. В години відсутності світла не працює обладнання на елеваторах, куди звозять зернові. По-друге, під час повітряних тривог вимикається навігація, що додає незручностей. По-третє, коли в полях знаходять уламки збитих ворожих ракет або дронів, викликають відповідні служби, і на певній ділянці не можна працювати. І ще серед труднощів – нестача працівників, адже багатьох мобілізували. Тому за кермо комбайна чи машини сідають пенсіонери або керівники господарств. Але попри все аграрії працюють і вже пішли на другий мільйон.