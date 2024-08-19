Канабіс на Святій землі: дозвіл без ексцесів

В Ізраїлі в цьому бізнесі працюють біля 50 компаній, у тому числі компанії InterCure, Panaxia Israel, Search Medical, Tikun Olam Cannbit, Pharmocann, Intelicanna, Cannassure, Univo, які найближчим часом мають намір збільшити обсяг експорту до декількох мільярдів доларів щорічно. Це не перебільшення, оскільки ринок медичної марихуани росте на 30 відсотків у рік. На думку ізраїльських лікарів, застосування медичної марихуани при лікуванні болю менш шкідливо, чим використання звичних препаратів опійної групи.

На сьогодні близько 40 країн легалізували медичний канабіс. Згідно з прогнозами ізраїльської компанії ICAN, яка займається дослідженням канабісу, вже через 5 років прибуток від культивування цієї рослини зросте до 33 мільярдів доларів.

Що ж таке канабіс?

Відомо, що коноплі – це унікальна рослина, яка історично використовувалася в народному господарстві та медицині.

Речовини, що містяться в нім, створюють заспокійливий ефект і ефективну болезаспокійливу і ранозагоювальну дію, а також добре допомагають при терапії опіків. З насіння конопель готують відхаркувальні, жовчогінні і сечогінні препарати. Найбільш перспективним і важливим видається застосування конопель в якості засобу, здатного зупиняти зростання ракових клітин. Паління і прийом препаратів, приготованих з використанням екстрактів конопель, допомагають позбавитися безсоння, депресії і мігрені.

Проте проблема в тому, що тетрагідроканабінол, основна діюча речовина, яка міститься переважно в листі і суцвіттях конопель, здатна викликати наркотичне сп’яніння.

Окрім корисних продуктів, з конопель готують ще і канабіс. Цей психоактивний засіб, який може бути використаний в цілому ряду продуктів, включаючи гашиш. У рекреаційних цілях палять листя конопель або готують суміш із смоли, яку отримують з пресованого висушеного листя і суцвіть. Канабіс відомий під різними назвами, найбільш ходовою з яких є марихуана. Це сленгова назва листя, найбільш багатого дельта-9-тетрагідроканабінолом.

Марихуана і гашиш через їхні наркотичні якості та усі речовини, створені на основі конопель, потрапили у список заборонених. На щастя, ці заборони не однакові в різних країнах світу. Використання препаратів в медичних і наукових цілях дозволене у 38 штатах США, в Канаді, Німеччині, Голландії, Чехії, Уругваї і Польщі. Серед країн, в яких можливий обмежений оборот марихуани, – Нідерланди, Північна Корея, Чехія, Грузія, Іспанія, Португалія, Австрія, Австралія.

Нині Ізраїль став світовим лідером в області вирощування і переробки медичної марихуани.

Ще 2016 року в Ізраїлі було дозволено використання марихуани в медицині. Згідно з рішенням уряду №1587 від 26.6.16 була намічена програма проведення «медикализації» препаратів канабісу, яку очолив міністр охорони здоров’я рабин Яаков Лицман. У 2017 році Міністерство сільського господарства Ізраїлю оголосило вирощування Medical Grade Cannabis галуззю сільськогосподарської діяльності. Кілька років тому в Рішон ле-Ціоні був створений національний центр дослідження марихуани, що відповідає за координацію усіх досліджень, які проводяться в Ізраїлі у цій галузі.

Тоді ж Міністерство сільського господарства Ізраїлю виділило велику земельну ділянку для вирощування медичної марихуани. Розробка нових методів вирощування канабісу, іноземні інвестиції та сотні ліцензій, видані фермерам на вирощування марихуани, дозволили Ізраїлю зайняти провідне місце на світовому ринку експорту канабісу. І не лише експорту. Ізраїль перетворюється на світовий науково-дослідний центр з використання конопель у медичних цілях. У цій галузі в Ізраїлі працюють провідні дослідницькі центри – благо, попит на продукцію дуже високий. Тільки у нашій країні близько 25 тисяч громадян вживають засіб за рецептами лікарів.

Редакція видання «Калькалист» вважає, що усі новачки з гучними іменами, що прийшли за останні місяці в медичне рослинництво, діляться на чотири категорії. У першу входять політики, що забезпечують компаніям-виробникам респектабельність, легітимацію і капіталовкладення. Друга категорія – силовики, причому перевага віддається і генералам ЦАХАЛу, і ветеранам поліції, здатним зробити внесок в охорону плантацій (а вимоги до їх охорони дуже жорсткі). Третя категорія – вчені. Їх імена повинні показати країні, світові та інвесторам, що бізнес не лише престижний і легальний, але і високотехнологічний, такий, що має велике майбутнє.

Ілля Швачка, м. Хайфа.