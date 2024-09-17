День міста Кропивницький: містян запрошують на безкоштовну екскурсію з Оксаною Гончаровою

21 вересня Кропивницький святкує День міста — містян запрошують відзначити це свято особливою екскурсією з Оксаною Гончаровою. Участь — за донат на підтримку ЗСУ.

Про це повідомляють організатори — освітньо-культурний та волонтерський Гончаренко центр. У команді кажуть: для учасників підготували незабутню подорож затишними вулицями осіннього Кропивницького, залитими золотими променями сонця, під час якої учасники спробують відчути дух міста, дізнатися про його історію та розгадати його таємниці.

«Осінній Кропивницький стає ще затишнішим і таємничішим. Під час екскурсії ми відкриємо справжнє обличчя нашого міста і почуємо його голос, захований на берегах Інгулу. Це можливість відкрити для себе нові сторінки історії Кропивницького та допомогти нашим захисникам, адже захід — благодійний», — закликають організатори.

Прогулянку проведе експертка з архітектурних перлин Кропивницького Оксана Гончарова. Участь в екскурсії можлива за донат на підтримку ЗСУ.

Екскурсія відбудеться у День міста Кропивницький, який відзначатимуть в суботу, 21 вересня. Місце збору — біля фонтану в парку культури й відпочинку «Ковалівський», а збиратимуться о 12:00. Участь у екскурсії можлива за попередньою реєстрацією за цим посиланням. Обов’язкова умова для входу — вільний донат на потреби воїнів Сил Оборони за цим посиланням.

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього.