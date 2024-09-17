Військовим буде легше отримати компенсацію за суборенду житла – аналітики пояснюють, що змінилося

Уряд спростив процедуру отримання компенсації за піднайм (суборенду) житла для військових. Нові правила набули чинності 4 вересня 2024 року. Вони стосуються військовослужбовців різних силових структур, як-от ЗСУ, Нацгвардії, СБУ тощо.

Аналітики Центру спільних дій вважають, що закон справді полегшить процес отримання військовослужбовцями компенсації за піднайм житла. Він зменшує бюрократичне навантаження на військовослужбовців та прискорює процедуру оформлення виплат.

Аналітикиня Центру спільних дій Ірина Корженкова пояснює, що відшкодування від держави зможуть отримати військові, що переважно несуть службу в іншому місті, де не мають власного житла та не забезпечені службовим.

Щоб держава оплатила службовцям піднайм, потрібні такі документи:

оригінал або нотаріально посвідчена копії договору про найм;

квитанція про оплату проживання;

паспорт;

військовий квиток.

Більше не потрібно надавати інформацію з Держреєстру речових прав на нерухоме майно та довідки про реєстрацію місця проживання. Це значно прискорить процес оформлення компенсації.

Також військовим не потрібно збирати документи для отримання компенсації самостійно. Це завдання перекладено на командирів. Також вони перевірятимуть інформацію про право власності на нерухомість та житлові умови військовослужбовців.

“У кожній військовій частині створюється житлова комісія, яка відповідає за облік військовослужбовців, котрі потребують поліпшення житлових умов, та перевірку їхніх квартир. Комісія періодично обстежує житло, складає акти, в яких фіксуються всі недоліки та порушення. До складу комісії зазвичай входять представники командира, медичної служби та військовослужбовців”, – пояснює процедуру перевірки Корженкова.

Скільки грошей зможе компенсувати держава?

Аналітикиня пояснює, що розмір компенсації для військового залежить від місця проходження служби.

З 1 січня 2024 року встановлено такі щомісячні виплати для військовослужбовців ЗСУ за піднайм (найм) житла:

у місті Києві – 6053 гривні;

в обласних центрах – 4542 гривні;

в інших населених пунктах – 3028 гривень.

Ці суми можуть не покривати повністю вартість оренди житла, особливо у великих містах. Проте вони допомагатимуть зменшити витрати на проживання.

Як іще держава допомагає військовим із житлом?

Згідно з постановою, військовослужбовці з вислугою 20 років і більше мають право на житло для постійного проживання або грошову компенсацію за нього. Це право надається один раз за весь час служби за умови, що військовий не використав право на безоплатну приватизацію житла. Додатково військовослужбовці ЗСУ можуть скористатися пільговою іпотекою під 3% річних.

Проте якщо військовий має право на кілька видів компенсацій за житло, то отримати він може тільки за одну з них – на свій вибір, пояснює Ірина Корженкова. Якщо гроші виплатили помилково, військовий має їх повернути, а якщо він із цим не згоден – питання вирішуватимуть у суді.