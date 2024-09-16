Промені «Світанку»

Нещодавно народний хореографічний ансамбль «Світанок» відзначив своє двадцятиріччя. З цієї нагоди було випущено альбом з кольоровими фото з концертів та репетицій юних танцюристів періоду війни. Його презентація відбулася у стінах Музею історії українського хореографічного мистецтва – відділі Центральноукраїнського обласного краєзнавчого музею.

«Ми вирішили зробити книгу з фотографіями дітей, які працюють в колективі саме в період воєнного часу. Які залишились в Україні, які залишаються відданими українському танцю, відвідують заняття, не дивлячись на повітряні тривоги, вимкнення електрики. І які проводять за кордоном виступи на підтримку ЗСУ, прославляючи Україну. Цю красиву книгу ми будемо розповсюджувати в різних країнах світу, пропагуючи український танець. Щоб якомога більше людей за кордоном бачили, що українська культура, як український дух – незламні. І українські діти, які живуть у війні, теж незламні», – сказав на початку презентації засновник та художній керівник «Світанку», заслужений діяч мистецтв України Максим Печененко.

За 20 років «Світанок» здобув 22 премії гран-прі найпрестижніших конкурсів і творчих проєктів в Україні та Європі. А за час «великої війни» педагоги і діти «Світанку» створили чотири театралізовані вистави і провели понад 30 концертів по всьому світу в підтримку військових та постраждалих від війни дітей.