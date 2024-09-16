Новий злет Олега Дорощука

Успіх на Олімпійських іграх у Парижі, де Олег Дорощук поліпшив особистий рекорд та посів шосте місце, надихнув учня Геннадія Здітовецького на подальші досягнення.

Вихованець кропивницької ОСДЮШОР-2 двічі фінішував третім на етапах Діамантової ліги й посів друге місце на Континентальному турі в Швейцарії, де в останній спробі поступився олімпійському чемпіону Токіо Джанмарко Тамбері. Уже змагаючись у Швейцарії, Олег знав, що попереду в нього ще одна дуель з легендарним італійцем на фіналі Діамантової ліги в Брюселі.

І в Брюселі Олег продемонстрував, що вийшов на зірковий рівень. Усі висоти, починаючи від 212 до 225 см, кропивничанин брав із першої спроби. Ще на 217 см вибув із боротьби за нагороди срібний призер Парижу, американець Мак’юен, далі на 225 см вибули ямаєць Бекфорд та бельгієць Кармой. З висотою 228 см не впорався зірковий кореєць Ву Сан Хьок. І в секторі після вдалих других спроб на 228 см знову залишилися лише Дорощук та Тамбері. Обидва претенденти на перемогу з першого разу подолали 231, що для підопічного Геннадія Здітовецького стало повторенням особистого рекорду, встановленого на Олімпіаді в Парижі. На жаль, рекордні 234 см цього разу вихованцю кропивницької ОСДЮШОР-2 не підкорилися. А ось досвідчений Тамбері знову впорався з висотою з третьої спроби й втретє став переможцем Діамантової ліги. Але це срібло Олега Дорощука свідчить про те, що він вже психологічно готовий до боротьби з найбільш досвідченими конкурентами й має чудові перспективи. Тож вітаємо Олега та його тренера Геннадія Здітовецького з цим видатним досягненням, яке стало ефектною крапкою в найуспішнішому сезоні нашого талановитого спортсмена.