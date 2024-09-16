Підказки читальникам

За версією української громадської організації PEN найкращими книжками минулого року визнано:
Белянський Павло. Бабуся вмирати не любила / Переклад Тетяни Кохановської (Vivat)
Дудик Вікторія. Мертві стукають (Фабула);
Жупанський Олексій. Осіннє заціпеніння (Стрічання мертвих) (Видавництво Жупанського);
Кідрук Максим. Колонія. Нові темні віки (Бородатий Тамарин);
Кононенко Євгенія. Той божевільний рік (Видавництво Анетти Антоненко);
Кузнєцова Євгенія. Драбина (Видавництво Старого Лева);
Кур’ята Ніна. Дзвінка. Українка, народжена в СРСР (Лабораторія);
Левкова Анастасія. За Перекопом є земля. Кримський роман (Лабораторія);
Лотоцька Олена. Ангели в намистах (Видавництво Старого Лева);
Осадко Олександр. Жити не можна померти (Видавництво Старого Лева);
Процюк Степан. Інфекція (Discursus) (перевидання);
Пузік Валерій. З любов’ю – тато (Лабораторія);
Рафєєнко Володимир. Петрикор – запах землі після дощу (Видавництво Анетти Антоненко);
Рафєєнко Володимир. Мобільні хвилі буття (Видавництво Анетти Антоненко);
Савка Мар’яна. Люди на каві (Видавництво Старого Лева);
Саніна Теа. Коли відлітають серпокрильці (Темпора);
Сингаївський Сергій. Дорога на Асмару (Комора) (перевидання);
Тараторіна Світлана. Дім солі (Vivat);
Яценко Петро. Прес, чорнило, три гармати. Пригоди славного мандрівного друкаря Івана Федоровича (Портал).
За версією ВВС премію Книга року 2023 отримали:
Євгенія Кузнєцова за роман «Драбина»;
Іван Малкович за книгу для дітей «Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції»;
Ростислав Семків за дослідження «Пригоди української літератури».
Промені «Світанку»