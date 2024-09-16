Підказки читальникам

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Влас. інф.
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12:08
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За версією української громадської організації PEN найкращими книжками минулого року визнано:

Белянський Павло. Бабуся вмирати не любила / Переклад Тетяни Кохановської (Vivat)

Дудик Вікторія. Мертві стукають (Фабула);

Жупанський Олексій. Осіннє заціпеніння (Стрічання мертвих) (Видавництво Жупанського);

Кідрук Максим. Колонія. Нові темні віки (Бородатий Тамарин);

Кононенко Євгенія. Той божевільний рік (Видавництво Анетти Антоненко);

Кузнєцова Євгенія. Драбина (Видавництво Старого Лева);

Кур’ята Ніна. Дзвінка. Українка, народжена в СРСР (Лабораторія);

Левкова Анастасія. За Перекопом є земля. Кримський роман (Лабораторія);

Лотоцька Олена. Ангели в намистах (Видавництво Старого Лева);

Осадко Олександр. Жити не можна померти (Видавництво Старого Лева);

Процюк Степан. Інфекція (Discursus) (перевидання);

Пузік Валерій. З любов’ю – тато (Лабораторія);

Рафєєнко Володимир. Петрикор – запах землі після дощу (Видавництво Анетти Антоненко);

Рафєєнко Володимир. Мобільні хвилі буття (Видавництво Анетти Антоненко);

Савка Мар’яна. Люди на каві (Видавництво Старого Лева);

Саніна Теа. Коли відлітають серпокрильці (Темпора);

Сингаївський Сергій. Дорога на Асмару (Комора) (перевидання);

Тараторіна Світлана. Дім солі (Vivat);

Яценко Петро. Прес, чорнило, три гармати. Пригоди славного мандрівного друкаря Івана Федоровича (Портал).

 

За версією ВВС премію Книга року 2023 отримали:

Євгенія Кузнєцова за роман «Драбина»;

Іван Малкович за книгу для дітей «Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції»;

Ростислав Семків за дослідження «Пригоди української літератури».

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