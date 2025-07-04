Леся Карнаух на зустрічі з бізнес-асоціаціями: З початку року вдвічі скоротили кількість заблокованих податкових накладних та ризикових підприємств

З початку року кількість заблокованих податкових накладних та ризикових підприємств скоротилася вдвічі. Про це під час зустрічі команди ДПС із представниками майже 50 бізнес-асоціацій та громадських організацій розповіла в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

«Блокування податкових накладних – з початку року скоротили цей показник вдвічі. Наразі він складає 0,36 %. І робота над зменшенням показника триває. Більше, ніж вдвічі скоротили і кількість субʼєктів, віднесених до категорії ризикових – з 27 тисяч до 13 тисяч», – сказала Леся Карнаух.

Крім того, вона зазначила, що є прогрес щодо запропонованих ДПС змін до постанови № 1165, яка регулює функціонування СМКОР.

«Мінфін погодив наші пропозиції, які ми передали у квітні. Це дозволить системно зменшувати кількість блокування податкових накладних, спростити процедуру реєстрації, підвищити ефективність автоматизованого моніторингу, мінімізувати адміністративний тиск. Вже оприлюднили цей проєкт документу, щоб мати фідбек від бізнесу», ¬– додала вона.

Що стосується рішень судів, наголосила Леся Карнаух, то позиція незмінна: є рішення судів, які набрали законної сили, – податкова їх виконує.

«Це незмінна позиція. Якщо податкова неправа – маємо це виправляти. Кількість скарг на невиконання рішень судів значно скорочується. Але, якщо є рішення, які шкодять інтересам держави, – ми не відступимо. Такої ж свідомої позиції вимагаємо і від платників податків. Є рішення суду – виконуйте. Не намагайтеся під надуманими приводами затягувати час. Саме така позиція – чесна», – наголосила в. о. Голови ДПС.

Леся Карнаух також розповіла, що ДПС активно напрацьовує своє бачення щодо досудової медіації.

«Бо чимало суперечок можемо вирішувати без нервів і тяганини. І не переобтяжувати суди, які і без того завалені справами», – переконана вона.

Леся Карнаух також розповіла про ще одну ініціативу, яка має спростити роботу бізнесу.

«Доручила усім структурним підрозділам центрального апарату та регіонам провести аудит всіх процесів адміністрування, які регулюються нашими наказами або базуються виключно «на усталеній практиці». Де є можливість спрощення – робимо це. Бо якщо вимагаємо від платників подавати той чи інший папірець, який нічим не регламентується, – давайте не гаяти ні свій час, ні платників», – зазначила вона.

Леся Карнаух також повідомила, що буде продовжена практика діалогу з бізнесом у регіонах, бо запит на це чималий.

«Маленьких чи неважливих питань для мене немає. Якщо бізнес говорить про ту чи іншу проблему, значить вона є. Нікуди не зникла. Разом із бізнес-асоціаціями вже окреслили напрями, які потребують нашого спільного узгодженого підходу. Головне завдання – дати спокійно працювати бізнесу і при цьому наповнювати бюджет та забезпечувати фінансову стабільність», ¬– сказала в. о. Голови ДПС.