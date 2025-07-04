Які медичні пільги мають військовослужбовці та учасники бойових дій? Пояснення від експертів

Військовослужбовці, ветерани та їхні родини мають право на низку безоплатних медичних послуг. Держава гарантує безоплатне лікування та обстеження у військових закладах, санаторне оздоровлення, психологічну підтримку та інші форми допомоги. Експерти Юридичного Гончаренко центру пояснюють, які саме пільги діють у 2025 році та як ними скористатися.

Що входить у перелік медичних пільг для військових та учасників бойових дій

Відповідно до законодавства, військовослужбовці ЗСУ, учасники бойових дій, ветерани, а також члени їхніх родин мають право на безкоштовні:

обстеження та лікування в установах Міністерства оборони;

безоплатне зубопротезування (крім протезів із дорогоцінних металів);

щорічне медичне обстеження та диспансеризацію;

санаторно-курортне лікування або компенсацію його вартості;

ліки за рецептами лікаря;

першочергову госпіталізацію, обслуговування в лікарнях та аптеках.

Крім того, члени сімей військових можуть проходити лікування у військово-медичних закладах, якщо за місцем проживання немає комунальних або державних медустанов.

Окремий пакет для ветеранів та УБД: як це працює

У 2024 році стартував експериментальний проєкт від Міністерства у справах ветеранів та МОЗ, який розширює доступ до безоплатних медичних послуг для ветеранів. Завдяки цьому учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть скористатися:

індивідуальним планом медичного супроводу;

комплексним медичним скринінгом;

лікуванням бойових травм і хронічних хвороб;

реабілітаційними програмами;

допомогою при ураженнях опорно-рухової системи;

психологічною підтримкою.

Як отримати ці послуги

Для доступу до медичних пільг ветерану або військовослужбовцю потрібно:

Підписати декларацію із сімейним лікарем або звернутися до вже обраного.

Подати заяву та документи: посвідчення УБД чи інвалідності, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та РНОКПП.

Звернутися до медзакладу, який має договір із НСЗУ — це може бути і приватна клініка, якщо вона має відповідну ліцензію.

«Послуги надають у державних, комунальних і приватних закладах, які мають договір із НСЗУ. Головне — наявність посвідчення УБД чи іншого документа, що підтверджує право на пільги», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

За потреби отримати роз’яснення щодо цих гарантій захисники, учасники бойових дій та їхні рідні можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.