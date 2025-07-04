Кохання минуло — залишилися чеки: хто оплачуватиме витрати за скасоване весілля

Шлюб базується на добровільній згоді жінки та чоловіка. Примушування до шлюбу — це злочин, що карається обмеженням або позбавленням волі до 3 років. Але якщо підготовка до весілля у розпалі, а один із наречених раптово відмовляється, виникає важливе питання: хто і за що несе відповідальність? Роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Чи зобов’язані наречені реєструвати шлюб

Ні. Наречені або один з них можуть відмовитися від вступу до шлюбу в будь-який момент.

Які юридичні наслідки створює відмова

До подання заяви в ДРАЦС — жодних.

Після подачі заяви, але до реєстрації шлюбу — наслідки майнового характеру, а саме: відшкодування витрат на підготовку до весілля.

Хто має відшкодувати витрати

Той, хто відмовився від шлюбу.

Що підлягає відшкодуванню у разі відмови від шлюбу

Вже витрачені кошти, якщо:

витрати пов’язані з підготовкою до весілля

речі чи послуги неможливо надалі використати у побуті (сукня, декор, оренда залу тощо).

Що робити з подарунками

Дарувальник може вимагати повернення подарунків, пов’язаних із майбутнім шлюбом.

Договір дарування може бути розірваний через суд.

Якщо подарунок втрачено — потрібно відшкодувати його вартість.

Коли відшкодовувати кошти не потрібно

Якщо відмова від шлюбу викликана вагомими причинами:

протиправна або аморальна поведінка нареченого/нареченої

приховання істотних обставин: тяжка хвороба, наявність дитини, судимість тощо.

Як діяти, якщо відмовляються відшкодовувати витрати

У досудовому порядку:

надіслати лист-претензію з реквізитами рахунку та строками повернення коштів

додати докази витрат (чеки, квитанції, договори).

Через суд:

подати позов до суду за місцем проживання відповідача

додати довідку з ДРАЦСу і докази витрат.

За подання позову майнового характеру потрібно сплатити судовий збір у розмірі 1% ціни позову (суми витрат, які ви хочете відшкодувати).

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи проконсультують щодо ваших прав та розкажуть, як діяти у вашій ситуації.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), ветерани війни та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/