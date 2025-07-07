Свято для дітей провели у річницю створення ігрового майданчика, що встановили на честь загиблого олександрійця, захисника – Андрія Осіпова.

Військовий із 2022 року боронив країну, служив у десантно-штурмових військах. У 2023 році він загинув у боях поблизу міста Бахмут.

Рівно рік тому, 3 липня, у день народження Андрія, його дружина Карина разом із сином Матвієм відкрили цей майданчик, аби зберегти пам’ять про тата й героя.

Цього року розважальну програму для малечі дружина героя організувала спільно з бібліотекарями міської централізованої бібліотечної системи.

Разом із аніматорами дітки змагалися в естафетах, гралися, танцювали та бавилися з мильними бульбашками.

Учасники свята отримали у подарунок повітряні кульки та морозиво.