Труби від ЮНІСЕФ

31 кілометр пластикових труб і ще купу матеріалів та обладнання, всього вартістю понад 24 мільйони гривень, отримало водопостачальне підприємство «Дніпро-Кіровоград» від ЮНІСЕФ.

Як зазначається на сайті підприємства, це сталося завдяки тому, що Кіровоградщина приймає десятки тисяч переселенців, зокрема дітей, якими й опікується ЮНІСЕФ.

Протягом двох років підприємство мінятиме старезні металеві труби протяжністю 31 кілометр на пластикові, отримані від ЮНІСЕФ. Більшу частину цього добра (у грошовому виразі – 13 мільйонів гривень) використають на поліпшення водопостачання в обласному центрі. Зокрема, тут замінять труби протяжністю дев’ять кілометрів на ділянках, де пориви стаються найчастіше. Решту матеріалів використають на потреби Олександрії, Світловодська, Знам’янки та Смоліного.

Ремонти виконуватимуться під контролем представника ЮНІСЕФ.

– Ми намагалися замінювати щороку по шість – десять кілометрів труб. Своїх грошей, на жаль, бракує, і ми звернулися до організацій, які могли б нам донорську допомогу надати. Відгукнувся ЮНІСЕФ, – розповів днями на брифінгу керівник підприємства «Дніпро-Кіровоград» Микола Романюк. Також він нагадав, що раніше «Дніпро-Кіровоград» отримало від ЮНІСЕФ майже 50 мільйонів гривень на те, щоб забезпечити якісною послугою селище Нове.

Лише у Кропивницькому – 850 кілометрів водопроводу. Заміни потребують труби протяжністю 640 кілометрів, або 75 відсотків мережі.