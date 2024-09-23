Наживався на горі

У Кропивницькому СБУ затримала організатора злочинної групи, який вимагав гроші у матері загиблого воїна. На жаль, це чергове підтвердження сенсу вислову «кому війна, а кому мати рідна».

В офіційних повідомленнях громадянина К. називають представником місцевого криміналітету, а те, що він вчинив, протиправною діяльністю. Насправді він звичайний шахрай, аферист, моральний виродок. Вимагати гроші у матері загиблого хлопця!

Воїн, захищаючи і таких, як цей шахрай, загинув у грудні 2022 року під Мар’їнкою. Мати вже почала отримувати кошти, які має виплатити держава за втрату сина. К., скориставшись пригніченим станом жінки, переконав її, що саме він вжив заходи по прискоренню виділення коштів через посадових осіб органів ТЦК. Виявилося, що зловмисник залучив до протиправної діяльності свого брата та його знайомого, які представлялися військовослужбовцями ЗСУ та здійснювали психологічний тиск на матір, а також місцеву мешканку, яка підшуковувала майбутніх жертв із числа родичів загиблих військовослужбовців.

Ймовірні майбутні жертви в офіційних повідомленнях згадуються. А як щодо тих, кого К. з компанією, можливо, вже ошукав? Від матері загиблого він вимагав 3 мільйони гривень. Його затримали після отримання чергової частини коштів у розмірі 300 тисяч гривень. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та тимчасового перебування зловмисника та його подільників, під час яких виявили та вилучили грошові кошти і телефони.

Планується затримання інших учасників злочинної групи і перекваліфікація кримінального правопорушення на вчинене у складі організованої злочинної групи.

Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники Управління СБУ у Кіровоградській області спільно з УСР в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури. А що з такими виродками робили під час Другої світової? За законом воєнного часу…