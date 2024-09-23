Не обійшлося без наслідків

Щоранкові повідомлення начальника ОВА про нічні ворожі атаки, як правило і на щастя для нас, закінчувалися словами: «Обійшлося без наслідків». Так було до ранку 18 вересня, коли Андрій Райкович повідомив: «Внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа. На жаль, є загиблий».

У ніч на 18 вересня ворог атакував Україну ударними безпілотниками типу Shahed 131/136 . Кіровоградщину в ту ніч атакували шість дронів. Один з них впав на будинок мікрорайону Арнаутово. Сталася пожежа. Загинув 41-річний Максим Юрковський.

Спеціальна комісія обстежила майже два десятка дворів – фіксували ступінь ушкодження кожного домоволодіння. У шести будинків пошкоджені покрівлі. В інших вибиті вікна. Заміни потребують 66 вікон.

Першими на допомогу людям приїхали співробітники ДСНС. Команди «10 квітня» та Червоного Хреста завозили будівельні матеріали. Необхідну допомогу також надавали комунальні служби обласного центру.

Андрій Райкович підтвердив, що людям, чиї будівлі постраждали внаслідок падіння дрону, буде надана відповідна компенсація. «Єдине, що ми, на жаль, не зможемо компенсувати – це життя людини», – сказав начальник ОВА.

Тим часом в соцмережах друзі загиблого закликають про допомогу його дружині та дітям.

Чи мав ворог на меті своєю дроновою атакою зробити «подарунок» Кропивницькому до Дня міста? Навряд. Він лупить бездумно, безсистемно і жорстоко. Проте корективи у відзначення річниці обласного центру були внесені. І ще: війна не просто близько, вона вже навіть не в сусідній області, а на сусідній вулиці.