Якими будуть 54-ті «Вересневі самоцвіти»

На Кіровоградщині відбудеться 54-й всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти». Цьогоріч фестиваль триватиме сім днів – з 23 по 29 вересня.

Про це повідомила на прес-конференції директорка департаменту культури та туризму КОВА Уляна Соколенко.

«Найперше, – на цьому наголосила директорка департаменту, – ми маємо забезпечити безпеку наших глядачів і учасників усіх заходів. У нас передбачена надзвичайно широка програма, різнопланові заходи. Мова йде не лише про вистави, тобто класичний формат, але й про різні культурні платформи. Зокрема, в неділю, 29 вересня, ми плануємо провести Театральний форум і маємо таку амбітну мету – зробити його всеукраїнським, тому що ми запросили велику кількість фахівців, людей театрального мистецтва, відомих в Україні».

Цього року основними локаціями фестивалю стануть мала та велика сцени театру корифеїв, Палац культури «Олександрійський театр», «Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» (Будинок профспілок), музейно-природничий заповідник «Тобілевичі» в селі Арсенівка та заповідник-музей Карпенка-Карого «Хутір Надія».

За словами Уляни Соколенко, у програмі фестивалю візьмуть участь Київський національний театр імені Франка, солісти Львівської національної опери, Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху», Кропивницький муніципальний театр сатири, арт-театр «Люта» і, безумовно, театр корифеїв.

Перша вистава відбудеться 23 вересня просто неба біля театру ім. Кропивницького і за участю його акторів. Це прем’єра «Гра в корифеїв, або герой західного світу». Наступного дня на великій сцені театру можна подивитись балет «Фауст» у виконанні акторів Львівської національної опери.

Родзинками фесту стануть презентація кінофільму режисера Олександра Жовни «Сашенька» (26.09), вистава «Грішна» арт-театру «Люта» (27.09), «Комедія на руїнах» у виконанні франківців (28.09), а також гастро-перфоманс «Учта на хуторі “Надія”» (29.09).

Також гостям і учасникам фестивалю презентують туристичний путівник «Марко Кропивницький. Початок», який розробив Андрій Домаранський. Його надрукували за гроші обласного бюджету та розподілять між музеями, бібліотеками та туристично-іформаційним центром.