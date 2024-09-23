Світ тримається на таких, як він

Керівництво Смолінської селищної ради та відділу освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради, здобувачі освіти, освітянська та батьківська спільноти нашої громади висловлюють щиру подяку депутату Кіровоградської обласної ради Чорноіваненку Олександру Анатолійовичу.

У нелегкий для нашої держави і кожного громадянина час Олександр Чорноіваненко не стояв осторонь складних проблем. Про таких, як Олександр Анатолійович, кажуть: «Світ тримається на небайдужих людях, які не здатні пройти повз». Тож і ми маємо за честь працювати пліч-о-пліч із Олександром Анатолійовичем, який завжди готовий допомогти і надати підтримку, робить це від щирого серця.

Висловлюємо щиру подяку Олександру Анатолійовичу за своєчасну та необхідну допомогу в облаштуванні укриттів у закладах освіти та сприяння у заміні аварійних вікон на сучасні пластикові в приміщеннях Смолінського ліцею № 1. Успішна реалізація таких важливих для нас проєктів була б неможлива без його допомоги, адже це він завдяки своєму досвіду керівника, напрацьованим роками зв’язкам та умінню приймати вольові рішення залучив позабюджетні кошти благодійних фондів для реалізації справи. Саме Олександр Анатолійович допоміг створити на сьогодні безпечні, комфортні умови для перебування наших дітей під час повітряної тривоги в освітніх закладах, надав можливість дітям навчатись у форматі офлайн. Жителі Смолінської громади, знаючи і пам’ятаючи про добрі справи, також готові підтримувати вас, Олександре Анатолійовичу, у ваших гарних позитивних задумках і починаннях, а також і надалі сподіваємося на подальшу плідну співпрацю для блага нашої Кіровоградщини.

З повагою працівники освітньої ниви, батьки вихованців і учнів та мешканці Смолінської селищної територіальної громади.

Підготувала Анна Шевченко.