Поранення в бою: експерти пояснили, які виплати отримують захисники під час лікування

У разі поранення за військовослужбовцем зберігається виплата грошового забезпечення за останньою займаною посадою на весь час лікування. Наразі воно може тривати не більш ніж 12 місяців поспіль. Які види допомоги може отримувати поранений та коли її виплачують — пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

«Бойові» для поранених входять до переліку додаткових винагород відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам.

Коли їх виплачують?

Під час перебування на стаціонарному лікуванні (зокрема і за кордоном).

Під час відпустки для лікування в разі тяжкого поранення.

«Підставою для цієї виплати є довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), так звана форма 5. Її мають надати у військовій частині. І в ній має бути вказано, що поранення пов’язане із захистом Батьківщини», — ділиться директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

У довідці має бути прописано, що військовослужбовець був у засобах індивідуального захисту, не вчиняв кримінального правопорушення, не намагався сам собі завдати тілесного ушкодження і не перебував у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Всі перелічені пункти є підставою для відмови у виплаті додаткової винагороди.

Після виписки з лікарні додаткову винагороду мають продовжувати платити лише в разі, якщо вас відправляють у відпустку для лікування у зв’язку з тяжким пораненням. Це має бути прописано у висновку ВЛК. Якщо поранення не тяжке, то виплата 100 тисяч припиняється.

Також варто пам’ятати, що ця додаткова винагорода розраховується пропорційно від кількості днів. Тобто, як і «бойові» (наприклад, якщо ви в лікарні були 20 днів, то додаткова винагорода становитиме приблизно 65 тисяч гривень).

Що робити, якщо гроші не виплачують?

Якщо додаткова нагорода після поранення не виплачується, то треба написати рапорт на ім’я командира щодо включення до наказу про виплату додаткової винагороди і додати до цього рапорту копію довідки про поранення.

Які ще види допомоги може отримати поранений?

Поранення військовослужбовців є однією з підстав для виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Це визначено рішенням Міністра оборони від 16 січня 2024 року. Така допомога може виплачуватися раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення.

Якщо ж поранення призвело до інвалідності або часткової втрати працездатності, у такому разі можна розраховувати також на одноразову грошову допомогу.

Її розмір залежить від встановленої групи інвалідності та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який переглядають щороку.

Якщо інвалідність настала внаслідок поранення під час виконання обов’язків військової служби, то встановлено такі розміри виплати у 2024 році:

інвалідність I групи — 1 211 200 грн;

інвалідність ІІ групи — 908 400 грн;

інвалідність IІІ групи — 757 000 грн.

Одноразова допомога надається не лише у разі поранення під час виконання обов’язків військової служби, а й тим, хто отримав інвалідність під час проходження військової служби внаслідок захворювання або травм. Розмір допомоги також залежить від встановленої групи інвалідності:

інвалідність I групи — 363 360 грн;

інвалідність ІІ групи — 272 520 грн;

інвалідність IІІ групи — 211 960 грн.

Для військовослужбовців, які частково втратили працездатність через поранення (контузію, травму або каліцтво), захворювання під час виконання обов’язків військової служби, базовою сумою, від якої рахуватиметься розмір виплати, є 211 960 гривень.

За потреби оскаржити відмову в наданні цих гарантій військовослужбовці та учасники бойових дій можуть також звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.