Презентація проєкту вистави «ВІНО» у Кропивницькому

Цей мистецький проєкт реалізує Роман Бутовський та Театр Сатири за
підтримки Українського культурного фонду.
Проєкт «ВІ́НО» — це не тільки постановка однойменної вистави за п’єсою
Наталії Ігнатьєвої (м.Запоріжжя), а й «нова сторінка» у творчості
колективу Театру Сатири та пропагування театрального мистецтва,
формування через засоби театру світогляду молоді, розвиток її творчих
здібностей та емоційної інтелігенції.
Проєкт «ВІ́НО» — це сприяння подоланню викликів війни, перед якими
постало українське суспільство. Велика війна вимагає великої сили. Її
українці та українки черпають з рідної землі та могутності пращурів. У
всякому разі, саме так роблять герої і героїні цієї історії, яка лягає в
основу вистави – сімнадцятирічні Ярослава та Марко.
Герої цієї історії зустрічаються у бомбосховищі прифронтового міста.
Їхні стосунки охоплюють цілий світ, де є мрії про мирні сонячні країни,
реальність повітряних тривог і майже містичний зв’язок із жінками роду,
які допомагають вистояти та перемогти…
Запрошуємо на виставу, яка відбудеться вже цієї п’ятниці, 27 вересня, о
18:00, в Будинку профспілок, вул. Преображенська, 4 (площа Богдана
Хмельницького). Вхід безкоштовний!
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