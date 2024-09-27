Презентація проєкту вистави «ВІНО» у Кропивницькому

Цей мистецький проєкт реалізує Роман Бутовський та Театр Сатири за

підтримки Українського культурного фонду.

Проєкт «ВІ́НО» — це не тільки постановка однойменної вистави за п’єсою

Наталії Ігнатьєвої (м.Запоріжжя), а й «нова сторінка» у творчості

колективу Театру Сатири та пропагування театрального мистецтва,

формування через засоби театру світогляду молоді, розвиток її творчих

здібностей та емоційної інтелігенції.

Проєкт «ВІ́НО» — це сприяння подоланню викликів війни, перед якими

постало українське суспільство. Велика війна вимагає великої сили. Її

українці та українки черпають з рідної землі та могутності пращурів. У

всякому разі, саме так роблять герої і героїні цієї історії, яка лягає в

основу вистави – сімнадцятирічні Ярослава та Марко.

Герої цієї історії зустрічаються у бомбосховищі прифронтового міста.

Їхні стосунки охоплюють цілий світ, де є мрії про мирні сонячні країни,

реальність повітряних тривог і майже містичний зв’язок із жінками роду,

які допомагають вистояти та перемогти…

Запрошуємо на виставу, яка відбудеться вже цієї п’ятниці, 27 вересня, о

18:00, в Будинку профспілок, вул. Преображенська, 4 (площа Богдана

Хмельницького). Вхід безкоштовний!