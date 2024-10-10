ВЛК: що важливо знати? Пояснюють юристи

Що повинен знати військовозобов’язаний перед проходженням огляду у військово-лікарській комісії (ВЛК)? Які документи потрібно зібрати? Чи можна оскаржити рішення ВЛК? Чи існують особливості для військовослужбовців? Пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Як потрапити в електронну чергу на проходження ВЛК?

Для того, щоб потрапити на ВЛК, військовослужбовцю потрібно подати рапорт своєму командиру. Командир також може самостійно ухвалити відповідне рішення і відправити військовослужбовця на проходження ВЛК.

Після цього начальник медичної служби частини реєструє військовослужбовця в електронній черзі і формує направлення. Там чітко вказується місце та час проходження ВЛК.

Пройти ВЛК в поліклініках військових госпіталів можна у Вінниці, Дніпрі, Києві, Львові, Одесі та Харкові. Працюють вони з понеділка по суботу з 8:00 до 17:00. Доступ до єЧерги відкрито для всіх начальників медичних частин.

«Для того, аби військовослужбовці отримали можливість записуватися через єЧергу, начальник медичної служби має звернутися до закладу охорони здоровʼя, у зоні підпорядкування якого перебуває підрозділ, та отримати від поліклініки інструкцію для подальшої реєстрації. Після цього для нього відкривається кабінет, через який він зможе записувати військовослужбовців на ВЛК та на прийом до лікарів», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Які документи потрібні для проходження ВЛК?

Для проходження комісії військовослужбовець формує пакет документів та прибуває до військового госпіталю. Зокрема, необхідно зібрати:

посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);

посвідчення УБД (за наявності);

направлення на медичний огляд ВЛК;

медичну книжку;

оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про обставини травми від військової частини (у разі отримання травми, каліцтва внаслідок бойових дій) та/або засвідчену копію акту про нещасний випадок (гостре професійне захворювання (отруєння), поранення, контузії, травми, каліцтва, окрім тих випадків, що настали внаслідок уражень або дій з боку противника);

витяги із особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців – учасників бойових дій (можуть бути у вигляді ксерокопій, однак завірені відповідними посадовими особами та печаткою в/ч).

Як оскаржити висновок ВЛК?

Іноді військові стикаються з тим, що ВЛК при визначенні їх придатності до військової служби неправомірно ігнорують наявні захворювання, травми та поранення або ж визнають їх такими, що не заважають проходженню військової служби. У разі незгоди висновок ВЛК можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку.

Аби оскаржити висновок ВЛК в адміністративному порядку, слід звернутися до комісії, яка знаходиться вище в ієрархії, ніж та ВЛК, яка видала оскаржуваний висновок. Висновки нижчих ВЛК можна оскаржувати у регіональних ВЛК, а висновки регіональних ВЛК – у Центральному ВЛК. Висновки Центральної ВЛК можна оскаржити лише в адміністративному суді.

Для оскарження необхідно вказати на незгоду з висновком ВЛК нижчого рівня та на підстави для його оскарження, а також висловити прохання про проведення повторного медичного огляду тією ВЛК, до якої направляється це звернення.

До звернення необхідно докласти всі документи від ВЛК, висновок якої оскаржується. Варто також за можливості додати результати попередніх медичних досліджень та інші документи, які підтверджують серйозність захворювання, травми або поранення, на підставі яких вимагається проведення повторного медичного огляду (наприклад, виписка з лікарні, історія хвороби, медична картка тощо).

Скаргу, документи та копію постанови ВЛК можна особисто принести до вищої ВЛК (регіональної ВЛК) або надіслати Укрпоштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу вищої ВЛК.

Для оскарження висновку ВЛК в судовому порядку необхідно звернутися з позовом до адміністративного суду за місцезнаходженням ВЛК або за вашим місцезнаходженням.

Щодо строків оскарження, то вони становлять 6 місяців з дня отримання висновку ВЛК (у разі, якщо висновок попередньо не оскаржувався в адміністративному порядку) та 3 місяці з дня отримання висновку вищої ВЛК за результатами розгляду скарги – якщо висновок оскаржувався до вищої ВЛК.

Для отримання роз’яснень щодо військово-лікарської комісії та оскарження висновків, військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103.

Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.