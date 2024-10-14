Незабутньо відзначили День юриста Ігор Скляренко, помічник судді Ленінського районного суду Кропивницького, та Олександр Плетньов, місцевий правник. 7 жовтня, напередодні професійного свята, їх затримали працівники департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. 10 числа обоє вийшли на волю.

Ось що повідомила з приводу їхнього затримання Кіровоградська обласна прокуратур. Мовляв, помічник судді «з відомої суддівської родини» (так і написано на сайті прокуратури) та його знайомий правник вимагали 25 тисяч гривень «за вплив на прийняття суддею цього ж суду рішення щодо закриття провадження в адміністративній справі та повернення вилученого підакцизного товару». Вони начебто підготували від імені людини, яка притягається до адміністративної відповідальності, клопотання про закриття провадження у справі. Після того, як ці двоє нібито отримали частину винагороди – 15 тисяч гривень, їх затримали правоохоронці. У ході обшуку у підозрюваних вилучено 42 тисячі доларів США та 82 тисячі гривень. «Законність отримання їх перевіряється», – оптимістично заявила прокуратура.

10 жовтня у Кіровському районному суді підозрюваним визначали запобіжні заходи. Фігуранти заявили, що не визнають висунутих їм підозр. Звісно, в ізолятор їм не хочеться, а грошові застави, вказані в прокурорських клопотаннях (по пів мільйона гривень з кожного), вважають непомірними. Суддя Ірина Антипова звільнила обох з-під варти і визначила кожному розмір застави. Скляренко має внести 75 тисяч, Плетньов – 90 тисяч.

Ігор Скляренко працює помічником судді Владислава Драного – представника чи не найвідомішої із місцевих правничих династій. Найбільш знаний з Драних – Валерій, голова Кропивницького апеляційного суду. Він на цій посаді – уже не одну каденцію, колектив суду обирає головою тільки його, ігноруючи шум, який іноді здіймають недержавні антикорупційні організації у зв’язку з походженням добра, яким користується Валерій Вікторович, а саме маєтку та авто. В одному з таких викриттів фігурував дядько Валерія Драного, Олексій Драний, у недалекому минулому – суддя Апеляційного суду Кіровоградської області. На дядька Олексія було оформлено автівку, якою користувався Валерій Драний.

Владислав Драний – їхній родич. У майнових скандалах не фігурував. Щоправда, у січні 2020 року його викликали в прокуратуру у зв’язку з кримінальним провадженням, де йшлося про ухвалення неправосудного рішення (стаття 375 Кримінального кодексу). Владислав Вікторович Драний відреагував на це зверненням до Вищої ради правосуддя, де повів мову про втручання прокуратури в судочинство, зневагу до Конституції тощо. Чим завершилася та історія, публіці невідомо. Можливо, слідство не завершилося через те, у грудні того ж року Конституційний суд визнав 375-ту статтю неконституційною.

Не треба бути доктором юридичних наук, щоб зрозуміти, що висунення підозри помічникові судді означає неприємності для судді. Здається, той і є головною ціллю операції, яку провела поліція.

Віктор Іваненко, «УЦ».