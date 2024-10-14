Над чим працюєте, Майстре?

Продовжуємо рубрику, в якій наші земляки, представники різних кіл творчої інтелігенції розповідають, над чим вони нині працюють, які мають плани, про що мріють. Сьогодні на запитання відповідають…

Керівниця колективу східного танцю «Медея» Тетяна Зеленько:

– Наш колектив належить до управління молоді та спорту Кропивницької міської ради, а також до Всеукраїнської асоціації східного танцю (УАВСТ, Київ). У травні нам виповнилось 18 років.

Колектив 15 разів номінувався на звання «Людина року» як наймасовіший колектив з наймасовішими постановками. Також я отримувала та отримую нагороди як керівник колективу, найкращий тренер східного танцю та суддя вищої категорії.

«Медея» двічі на рік дає благодійні концерти для онкохворих дітей. Від початку повномасштабного вторгнення кожен концерт проходить зі збором коштів на потреби ЗСУ. Концерти тривають по дві з половиною – три години, в програмі понад 60 номерів, велика частина з них – сольні виступи.

Ми також беремо участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях. Наші дівчата неодноразово завойовували головні місця, кубки та медалі.

Діти не тільки танцюють і зміцнюють фізичну підготовку, але і розвиваються в колективі. Тут проходять диспути, різні дружні свята з розважальними програмами, діти прекрасно товаришують і спілкуються незалежно від вікових груп.

Наша мрія – скоріша перемога України та бажання відвідати всі міста нашої неньки з виступами колективу. Ми продовжуємо наполегливо відпрацьовувати нові постановки та плануємо привезти нові нагороди до нашого краю, щоб уславити його.

Народна майстриня Ірина Димчук:

– За останній рік я створила власну колекцію виробів, розписаних в техніці «Петриківський розпис». Понад рік тому мала персональну виставку в Кіровоградському обласному центрі народної творчості. Більше року працюємо разом з майстром гончарства та лозоплетіння Сергієм Володимировичем Ткачовим над створенням та оздобленням традиційного українського посуду.

Нині мрію про перемогу та відкриття в майбутньому власної студії для навчання дітей петриківському розпису. Українці мають знати та берегти свої традиції.

Директор дитячої школи мистецтв, викладач класу гітари Андрій Царенко:

– Дитяча школа мистецтв міста Кропивницького – це колиска талантів та популяризації музичного мистецтва. Це натхненна творчість високопрофесійних викладачів, які прагнуть виховати гармонійно розвинені особистості.

За останній час наші учні брали участь у творчих змаганнях різних рівнів. Переможцями всеукраїнських конкурсів у минулому році стали 81 учень, у міжнародних – 69, перемогли у міських та обласних конкурсах – 47 учнів. Так, наприклад, у травні цього року учениця 7-го класу фортепіано Катерина Федотова нагороджена подякою міського конкурсу «Дитина року – 2023».

Мрія нині у нашій країні одна: щоб закінчилася війна, щоб працювати без повітряних тривог і не ховати дітей у бомбосховища. А потім зібрати найкращі номери учнів нашої школи, створити високопрофесійний концерт та об’їздити з ним усю Європу. Ми прагнемо прославляти нашу країну та нашу національну культуру, показувати усім, які талановиті наші діти.

Режисерка та літераторка Олена Покладюк:

– Хоча я вважаю, що в категорію Майстра ще не підхожу, але щиро вдячна, що ви згадали про мене. Маю такий творчий доробок: книга поезій у співавторстві з Л. Галайдою «Серпневий полудень душі» та пісенник «Мелодії серця».

Я є режисером самодіяльного Народного театру «Златопілля», тож хочу сказати, що цьогоріч ми взяли участь у міжнародному фестивалі різножанрової творчості, який проходив в м. Кам’янці-Подільському, де отримали диплом переможців та сертифікат на фестиваль в Болгарію.

В даний час пишу драму на військову тематику.

Мрію в цьому році видати збірку п’єс та збірку поезій.