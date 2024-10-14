У природи буває погана погода

Мало нам війни, тут ще й погода підкинула сюрпризи. Ні, тепла зима – то дуже круто, дякуємо Небесам. Але ми під час літного блекауту не просили так багато тепла…

Відчули, знаємо, а Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології підтвердив: «Починаючи з початку року середньомісячна температура повітря була вища на 1-4°С кліматичної норми. Літо видалося щедрим на температурні рекорди середньодобових та максимальних температур. 16 липня максимальна температура повітря в Кропивницькому досягла +38,8°С та був перевищений абсолютний максимум температури повітря +38,7ºС, який спостерігався в цей день у 1909 році. І це було найвище значення максимальної температури повітря літа 2024 року.

Наскільки щедрим 2024 рік видався на тепло, настільки ж бідним на опади. З травня по вересень по всій території області відмічався суттєвий дефіцит опадів. Так сухо буває один раз у 20-40 років.

Внаслідок тривалої сухої погоди, за наявності атмосферної та ґрунтової посухи склалися вкрай несприятливі умови для вегетації ярих зернових, зернобобових та городніх культур, а також для сівби, появи сходів та початкової вегетації озимих культур в осінній період».

Пішли дощі. Щедрі, осінні. Вони мають сприяти поповненню запасів вологи в ґрунті. Для кого це найважливіше? Для аграріїв. За коментарем звернулися до директорки департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОВА Валерії Фурманової:

– Аграрії області, певно, ніколи так не чекали дощу, як цьогоріч. Так, ми залежимо від погоди, але щодалі літо на Кіровоградщині стає ще більш спекотним і з мінімальною кількістю опадів (10-15 % від норми). Цьогоріч від посухи більш всього постраждали посіви сої, кукурудзи, соняшнику, овочів, картоплі. Зниження урожайності по цим культурам склало 25 відсотків. В деяких господарствах вирощування традиційних технічних культур стало збитковим. Але є надії на майбутній урожай. Активно сіють озимі зернові культури під урожай наступного року.

Певна річ, дощі є довгоочікуваними. Опади додають оптимізму виробникам. По-перше, це необхідно для появи сходів та початкової вегетації вже посіяних культур. По-друге, посівна кампанія в області триває, і значно ефективніше сіяти в ґрунт після опадів. Плюс необхідно провести підживлення міндобривами. Для цього теж необхідна волога. Як тільки техніка зможе зайти в поле, аграрії візьмуться за заплановане.