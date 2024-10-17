«Ці навички рятують життя». Кропивничан запрошують на безоплатний курс із першої домедичної допомоги

У Кропивницькому запустили курс першої домедичної допомоги для дорослих. За чотири заняття учасники отримають необхідні знання та практичні навички для надання допомоги в екстремальних ситуаціях, а по завершенню курсу сертифікат. Участь безоплатна.

Про це повідомляють організатори — освітньо-культурний та волонтерський Гончаренко центр спільно з Радою учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих та волонтерів «Патріот».

Вони кажуть: в умовах повномасштабної війни вміння надавати домедичну допомогу здатне врятувати безліч людських життів.

«У ситуації війни вміння надавати першу медичну допомогу стає надзвичайно важливим і може врятувати не тільки ваше життя, а безліч інших людських життів. В умовах обстрілів, яким піддається і Кропивницький, маючи навички надання домедичної допомоги, ви можете зберегти життя собі та близьким до прибуття фахівців. У надзвичайних ситуаціях кожна секунда є важливою. Швидка та відповідна допомога може значно підвищити шанси на виживання поранених», — зазначають у просторі.

Курс складатиметься з чотирьох занять. Перший тренінг проведуть 23 жовтня о 14.00 у Гончаренко центрі Кропивницький, що на вулиці Велика Перспективна, 4а. Тривалість тренінгу-практикуму — чотири години. Зареєструватися можна за цим посиланням.

На цьому говоритимемо про:

правові підстави та безпекові питання при наданні допомоги

ознаки критичної кровотечі і зупинка її за допомогою турнікета

прямий та непрямий тиск, методи тампонади, використання тиснучих пов’язок

практичні відпрацювання та симуляції реальних ситуацій

розробка плану дій під час стрілянини

Тренерка курсу — Олена Кочнєва — допоможе містянам засвоїти правила домедичної допомоги, напрацювати відповідні навички та навчитися діяти самостійно в критичних ситуаціях.

«У зоні конфлікту, яка зараз поширюється на всю країну, може бути багато травматичних ситуацій, таких як поранення від вогнепальної зброї, вибухів, обвалів тощо.Вміння надавати першу медичну допомогу дозволить вам ефективно реагувати на такі ситуації та зменшує ризик смертності — і дорослих, і дітей», — додають в Гончаренко центрі.

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього.