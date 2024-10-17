Атестація робочого місця ‒ це важливо!

Атестація робочого місця ‒ це комплексна оцінка робочих місць підприємства, для виявлення факторів професійного впливу та ступінь їх шкідливості та небезпеки для працівника і полягає в регулюванні відносин між власником або уповноваженим органом (адміністрацією, керівництвом), та працівником у сфері реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах, додаткову оплачувану відпустку, надбавку за роботу в шкідливих умовах праці, скорочену тривалість робочого часу, харчування тощо.

Що передбачає атестація робочого місця?

виявлення шкідливих та небезпечних факторів / причин формування несприятливих умов праці;

санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу на робочому місці;

комплексна оцінка факторів виробничого середовища та характеру праці на відповідність їх характеристик стандартам безпеки праці, санітарним нормам / правилам;

визначення ступеня шкідливості і небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією;

обґрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими), умовами праці;

визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;

визначення та реалізація технічних / організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію умов та характеру праці.

Період переатестації визначається підприємством у колективному договорі, але не повинен перебільшувати 5 років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на власника підприємства.

Ольга ЯНЧУК, заступниця начальника управління – начальник відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області