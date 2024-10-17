Які дії роботодавця під час проведення атестації робочих місць?

Для організації та проведення атестації керівник підприємства видає наказ.

До складу атестаційної комісії рекомендується включити головних спеціалістів, працівників відділів кадрів, охорони праці, бухгалтерію, членів громадських організацій та інших.

Які права та обов’язки атестаційної комісії?

здійснення організаційного / методичного керівництва та контроль за перебігом проведення роботи на всіх етапах;

організація виготовлення планів розташування обладнання по кожному підрозділу з їх експлуатацією, визначення межі робочих місць (робочих зон);

складення переліку робочих місць, що підлягають атестації;

порівняння застосовуваного технологічного процесу, із передбаченими у проекті;

визначення обсягу необхідних досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, організація їх дослідження;

прогнозу та виявлення наявності шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;

встановлення згідно з Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником(ЄТКД) відповідність найменування професій і посад працівників, зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт;

складення Карт умов праці на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних робочих місць;

проведення атестації і складення переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з несприятливими умовами праці;

організація розробки заходів щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників.

За результатами атестації складається перелік:

робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством, а також за рахунок коштів підприємства, Закону України “Про пенсійне забезпечення”;

робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи щодо їх покращення.

Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії і посади яких внесені до переліку.

УВАГА! Матеріали атестації робочих місць є документами суворої звітності і зберігаються на підприємстві протягом 50 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць покладається на роботодавця.

Ольга ЯНЧУК, заступниця начальника управління – начальник відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області