№42 (1613)

By
Андрій Флоренко
-
12:24
41
views

Номер тижневика «УЦ» від 17 жовтня 2024 року

Не пізніше 2025 року

Передчуття темряви

«Економічна справедливість повинна бути й під час війни»

«Мамуль, не хочу, щоб рашистський прапор у нашому мікрорайоні висів»

Центр моМентальної допомоги

Небайдужі, надійні «Незламні»

Сергій Нечмоня: «Дзюдо жило, живе й буде жити…»

Покоління Next

У природи буває погана погода

З відомої суддівської родини»

Письменницький десант

Рекорд вдячності, або 60 років потому

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR