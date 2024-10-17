№42 (1613)

Номер тижневика «УЦ» від 17 жовтня 2024 року
«Економічна справедливість повинна бути й під час війни»
«Мамуль, не хочу, щоб рашистський прапор у нашому мікрорайоні висів»
Сергій Нечмоня: «Дзюдо жило, живе й буде жити…»
Номер тижневика «УЦ» від 17 жовтня 2024 року
«Економічна справедливість повинна бути й під час війни»
«Мамуль, не хочу, щоб рашистський прапор у нашому мікрорайоні висів»
Сергій Нечмоня: «Дзюдо жило, живе й буде жити…»
Аксесуари, які полегшать життя, якщо ви замовляєте воду в бутлях