Днями обласна організація Національної Спілки письменників України відзначила своє 40-річчя. З цього приводу правлінням організації заплановано низку заходів. Одним з них став письменницький десант у Голованівськ, який на ділі перетворився на форум творчої інтелігенції. Адже в складі делегації окрім майстрів пера були науковці, журналісти, художники, працівники Музею мистецтв та ОУНБ ім. Чижевського.

Як відомо, Голованівськ має особливе етно-культурологічне тло та свій літературно-краєзнавчий вимір. Цей край уславили такі письменники, як Євген Маланюк, Анатолій Загравенко, Володимир Яремчук, Інна Немирована, Юрій Крейтор, Марина Джус. Остання, до речі, живе саме в Голованівську, де і приєдналася до делегації, здивувавши багатьох наконечником древньої стріли, знайденим днями її чоловіком на березі Бугу. А зустрічав кропивничан письменник, краєзнавець, історик та етнограф Сергій Піддубний.

Письменницьку організацію представляли Антоніна Царук, Василь Бондар, Надія Гармазій, Валерій М’ятович, Федір Шепель, Оксана Корнієнко, Любов Єременко та Роман Любарський. В такому складі і завітали до Голованівського ліцею ім. Тараса Шевченка. Тут відбулися презентація діяльності Кіровоградської ОО НСПУ із авторськими виступами її представників (поетичний і прозовий блок, література для дітей), а також презентація Музею мистецтв як сьогочасного культурного опертя митців області та представлення ОУНБ ім. Д.Чижевського як сучасного родинного простору та бібліо-хабу.

Приємним і пізнавальним стало знайомство з недавно відкритим в селі Шепилове музейним комплексом «Рай слов’янський» та його засновником, натхненником і духовним батьком, художником Валерієм Марчаком. Це прекрасно спланований його дизайнерським талантом музейний простір, де експонуються раритетні історичні пам’ятки – від кераміки трипільської культури до традиційної української хати з усім начинням та набором господарських речей. Проводячи разом з ним екскурсію, Сергій Піддубний розповів присутнім про давній річний календар та систему етичних і релігійних вірувань трипільців.

Під час поїздки також пройшло обговорення важливих питань культурного розвитку краю в умовах воєнного сьогодення. А ще з’явилась ідея видати 40 найкращих віршів на честь 40-річчя осередку НСПУ та проілюструвати їх творами Валерія Марчака.