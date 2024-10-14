Рекорд вдячності, або 60 років потому

У вересні 2021 року на фасаді ліцею «Науковий» було урочисто відкрито пам’ятну дошку, присвячену видатному педагогові-новатору, автору унікальної методики навчання читанню Валерію Борисовичу Едігею.

А розпочалася педагогічна діяльність Вчителя понад 60 років тому, коли за путівкою міськкому комсомолу, як вожатий, він прийшов у п’ятий, найнекерованіший клас середньої школи № 6 м. Кропивницького (на той час – Кіровограда). 6-го жовтня, у День учителя, вшанувати світлу пам’ять свого наставника та друга прийшли вдячні перші підопічні В.Б.Едігея, випускники школи № 6 1964 року.