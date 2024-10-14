«Мистецтво – джерело життя»

Саме таку назву отримав ювілейний концертний сезон Кіровоградської обласної філармонії. І не даремно, бо філармонія цьогоріч відзначила 3 величні дати: 85-річчя з дня заснування Кіровоградської обласної філармонії, відкриття 80-го концертного сезону та 40-річчя академічного театру музики, пісні й танцю «Зоряни».

9 жовтня з успіхом відбувся концерт. Колективи та солісти дарували глядачам свою творчість і настрій, ділилися новими композиціями та постановками. Розпочався мистецький вечір презентаційним фільмом про філармонію та піснею на вірші Олега Попова, музику Станіслава Тарадаєнка «Надія, Віра і Любов», яку виконали солістки.

Колектив «Зорян» і Кіровоградську обласну філармонію привітав із ювілеями художній керівник Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського Мирослав Вантух.

«Зоряни» – це не лише пісня, музика й танець, це неймовірна жага до праці свого життя та бажання творити всупереч усьому: для глядача, для України, для себе. Проте все починалося з неї – художнього керівника академічного театру музики, пісні й танцю «Зоряни», повного кавалера орденів княгині Ольги, народної артистки України Антоніни Миколаївни Червінської.

Наразі чоловіча частина колективу пішла на захист держави, аби виборювати українську незалежність, але думками вони завжди з колективом і знайшли час записати відеопривітання для колег. Найголовніше – їх повернення додому. З нетерпінням і хвилюванням чекаємо на кожного з них і обов’язково, коли минуть лихі часи, відзначимо красивий ювілей колективу неймовірним, переможним концертом. На честь відзначення ювілею «Зорян» у фоє філармонії відбулась виставка їх костюмів, кожен із яких уособлює красу певного регіону України.

Також «Зоряни» презентували нову яскраву хореографічну композицію, «Буковинську сюїту» у постановці заслуженого діяча мистецтв України Валерія Дебелого на музику Василя Гекера в аранжуванні головного диригента колективу, лауреата міжнародних конкурсів та фестивалів Сергія Тютюнника. Головний балетмейстер – заслужений артист України Геннадій Маяраш.

Вперше в історії філармонії відбувся тандем камерного оркестру «Концертіно» та інструментального ансамблю «Єлисавет-ретро», які виконали композицію Карла Дженкінса «Палладіо». Солісти Анна Матуляк, Артем Гасленко та Людмила Царенко виконали пісні у супроводі камерного оркестру «Концертіно», художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Наталія Хилобокова. Також презентували нові твори для глядачів ансамбль «Єлисавет-ретро», художній керівник – Олег Кротов, солістки – Іванна Неділенко та Світлана Польова. Звучали також пісні у виконанні вокального тріо «Дежавю».

До числа солістів приєднався соліст академічного театру музики, пісні й танцю «Зоряни» Владислав Бурага, який боронить країну від ворога з перших днів війни. Ми з нетерпінням чекали на нього, щоб почути його красивий голос, і нам дуже пощастило з тим, що його відпустка співпала з відкриттям концертного сезону філармонії. Він виконав пісню гурту Океан Ельзи «Ще мить». У залі філармонії був присутній український військовий, Народний Герой України Вадим Довгорук, який втратив руку і ступні обох ніг під Дебальцевим. Саме йому В’ячеслав Вакарчук присвятив цю пісню. Зала аплодувала Герою стоячи.

Свій спів дарувала солістка академічного театру музики, пісні й танцю «Зоряни» Тетяна Яковенко.

Цьогоріч велика робота по організації концерту виконана Анною Шуть, яка була в ролі не лише ведучої, а й перший рік художнім керівником.

Поезію Ліни Костенко «Тут обелісків ціла рота» професійно, торкаючись струн душі, донесла до глядача майстер художнього слова Ірина Маслюкова, виконанню якої зала аплодувавала стоячи.

Попри те, що тривоги намагались завадити проведенню концерту, глядачі все ж повертались після відбою до концертної зали насолодитись високим мистецтвом.

По завершенню відкриття концертного сезону учасників концерту нагороджували відзнаками та грамотами обласної військової адміністрації, обласної ради та департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації.

Анна Гасленко.