№50 (1621)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 12 грудня 2024 року

Когнітивний дисонанс

Головний сержант Павук: «Доки триває війна, я там»

«Мамо, не плач, захищатиму людей»

«Лікарняні» проблеми нашої медицини

День співочих волонтерів

Дрони для стодесятої

Колекція загадок і таємниць

Ірина Сікорська: «Праця стала рятівним колом»

 

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