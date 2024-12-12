№50 (1621)

Номер тижневика «УЦ» від 12 грудня 2024 року
Головний сержант Павук: «Доки триває війна, я там»
«Мамо, не плач, захищатиму людей»
«Лікарняні» проблеми нашої медицини
Ірина Сікорська: «Праця стала рятівним колом»
Номер тижневика «УЦ» від 12 грудня 2024 року
Головний сержант Павук: «Доки триває війна, я там»
«Мамо, не плач, захищатиму людей»
«Лікарняні» проблеми нашої медицини
Ірина Сікорська: «Праця стала рятівним колом»
Перше СЗЧ: як військовим повернутися до служби без кримінальної відповідальності? Пояснюють...