№49 (1620)

Номер тижневика «УЦ» від 5 грудня 2024 року
Старший солдат «Кот»: «Ми “залікували” кілька бліндажів»
Востаннє написав: «Цілую, люблю»
Різдвяний марафон Бат – Олександрія
Від чотирьох до восьми кілометрів у рік
Наші шляхи волейбольного розвитку
Номер тижневика «УЦ» від 5 грудня 2024 року
Старший солдат «Кот»: «Ми “залікували” кілька бліндажів»
Востаннє написав: «Цілую, люблю»
Різдвяний марафон Бат – Олександрія
Від чотирьох до восьми кілометрів у рік
Наші шляхи волейбольного розвитку
Рем, Мурка і Моська