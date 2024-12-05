№49 (1620)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 5 грудня 2024 року

Ті ж яйця, тільки в профіль

Старший солдат «Кот»: «Ми “залікували” кілька бліндажів»

Востаннє написав: «Цілую, люблю»

Театр на піддонах

Різдвяний марафон Бат – Олександрія

Від чотирьох до восьми кілометрів у рік

Наші шляхи волейбольного розвитку

Не вистачало на акордеон

Галявина у чаклунському лісі

«Настав час дарувати»

Дороге сміття

«Соціальна» сесія міськради

Зайвих грошей не буває

«Миколай, Рiздво, Новий рiк…»

 

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