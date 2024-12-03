На платформі е-Ветеран можна подати заяву до фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

Відсьогодні на платформі е-Ветеран можна подати заяву до фахівців із

супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Ця послуга спростить процес отримання необхідної допомоги, заходів з

підтримки та покращить комунікацію між ветеранами війни,

демобілізованими особами та фахівцями із супроводу ветеранів.

«/Наразі до роботи приступили 559 фахівців із супроводу ветеранів війни

та демобілізованих осіб у всіх регіонах країни. З наступного року

кількість фахівців збільшиться. //Для ефективної роботи фахівців із

супроводу було розроблено онлайн заяву щодо отримання заходів з

підтримки, яку заповнює ветеран війни або інша особа, яка має право на

послугу. Створено електронний кабінет фахівця для опрацювання таких заяв

та надання заходів з підтримки. //Мінветеранів поступово цифровізує

послуги та сервіси для ветеранів не тільки на національному рівні, а й

на рівні областей, районів та громад.» – /зазначила Наталія Калмикова

Міністерка у справах ветеранів України.

/«Ми прагнемо створити всі необхідні умови та цифрові інструменти для

ветеранів та членів їх родин, які оптимізують їх взаємодію з державою та

спростять повернення ветеранів війни до цивільного життя. //Менш ніж за

два роки ПРООН допомогла розробити шість електронних сервісів на

порталах Дія та е-Ветеран. Одним із них став сервіс подачі заяв

кандидатів на посади фахівці із супроводу ветеранів війни та

демобілізованих осіб. Цифрові інструменти, які сьогодні реалізовані,

доповнять попередні напрацювання, здійснені у співпраці з Урядом за

підтримки партнерів. Це допоможе цифровізувати процеси між ветераном

війни та фахівцем із супроводу, і, таким чином, полегшить та

пришвидшить їх взаємодію/», – зазначив Яко Сільє, Постійний представник

Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Подати заяву на отримання заходів з підтримки можуть:

* ветерани війни;

* демобілізовані особи;

* члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

* члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника і загиблої (померлої)

Захисниці України;

* постраждалі учасники Революції Гідності, члени їхньої сім’ї

* особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,

* члени сімʼї осіб, які зникли безвісти за особливих обставин під час

проходження військової служби (в тому числі члени сімей полонених).

Після подачі заяви фахівець із супроводу ветеранів війни та

демобілізованих осіб звʼяжеться із заявником та забезпечить

інформаційний супровід і підтримку, проконсультує щодо отримання

статусів, пільг, послуг, проходження реабілітації, працевлаштування,

започаткування власної справи тощо.

/Послуга розроблена Міністерством у справах ветеранів України за

підтримки //«//Проєкту підтримки Дія//»//, що реалізується Програмою

розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції./