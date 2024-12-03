«Кришечки, здавайтесь». Майже 7 тонн пластикових кришечок зібрали кропивничани на допомогу ЗСУ: як долучитися до акції

У Кропивницькому на базі освітньо-культурного та волонтерського Гончаренко центру перетворюють пластик на допомогу ЗСУ: за понад рік акції вдалося зібрати вже майже 7 тонн кришечок від пластикових пляшок. Виручені кошти спрямовують на приготування супових наборів для військових. Долучитися до акції закликають усіх небайдужих містян.

За словами директорки простору Вікторії Талашкевич, до акції долучаються чимало кропивничан різного віку — від діток, які приходять у простір з батьками до військових, які передають зібрані кришечки за сотні кілометрів. Кришечки збирають в під’їздах, в супермаркетах і школах.

«З моменту початку акції ми зібрали вже 7 тонн кришечок. Вони «перетворилися» на 68 960 гривень для наших військових. Зібрані з вторинної переробки кошти ми направляємо на закупівлю інгредієнтів для сухих супів і борщів. Щосуботи спільнота «Добромиру» готує близько 1500 поживних наборів, які одразу передають військовим», — ділиться керівниця центру.

Всіх охочих долучитися до доброї справи закликають приносити кришечки за адресою вул. Велика Перспективна, 4а (Гончаренко центр Кропивницький). Хаб працює з понеділка по п’ятницю, з 14.00 до 17.00.

«Долучитися до доброї справи може будь-хто — це і допомога військовим, які боронять нашу незалежність, і внесок у чистоту довкілля. Це важливо для всього Кропивницького, для наших захисників і для нашої планети. Залучайте своє близьке коло людей до збору — ставте коробки для збору кришечок на роботі, у під‘їзді, у садочку, в ОСББ», — додають у просторі.

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього.