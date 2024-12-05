Про пенсійне забезпечення осіб з інвалідністю

У головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області станом на 01.11.2024 пенсію по інвалідності отримують 31 885 осіб з інвалідністю, з них: особи з інвалідністю I групи – 1 675 осіб, ІІ групи – 8 012 осіб та III групи – 22 195 осіб.

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) пенсія призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону.

Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності (I, II, III). Причина, група, час настання інвалідності, термін на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи. Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Головною умовою для призначення пенсії по інвалідності є наявність певного страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією (стаття 32 Закону), величина якого залежить від віку та групи інвалідності.

Наприклад, особі віком 37 років, визнаній особою з інвалідністю III групи, необхідно мати 7 років страхового стажу для призначення пенсії по інвалідності.

Особи, визнані особами з інвалідністю після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону (незалежно від групи), мають право на пенсію по інвалідності за наявності 15 років страхового стажу.

Розмір пенсії по інвалідності особам з інвалідністю встановлюється відповідно до статті 33 Закону: особам з інвалідністю I групи ‒ в розмірі 100 відсотків пенсії за віком; особам з інвалідністю II групи – в розмірі 90 відсотків пенсії за віком; особам з інвалідністю III групи – в розмірі 50 відсотків пенсії за віком, обчисленої відповідно до статті 27, 28 цього Закону.

Непрацюючі особи з інвалідністю ІІ групи, визнані особами з інвалідністю після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, та особи з інвалідністю ІІІ групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності страхового стажу: 30 років ‒ для жінок, 35 років ‒ для чоловіків.

Відповідно до статті 45 Закону пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

Олена РОМАНЧЕНКО, заступницяначальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області