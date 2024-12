Різдвяний марафон Бат – Олександрія

By

У британському місті-побратимі Бат відбулася благодійна акція «Різдвяний марафон». Понад 200 волонтерів зібралися, щоб загорнути близько 5000 різдвяних подарунків для українських дітей. Ініціатива об’єднала місцеву громаду, студентів і українських переселенців.

Захід організували благодійний фонд «Друзі Олександрії» (The Friends of Oleksandriya) на чолі з Женею Шкіль та Plant and Hire Aid Alliance, заснований Джеремі Фішем. Українці, які проживають у Баті та його околицях, також активно долучилися, працюючи від самого ранку.

Серед учасників була й олександрійка Ірина Маленко, фіналістка одного із сезонів телепроєкту «Майстер Шеф», яка нині проживає у Бредфорді-на-Ейвоні. Вона приготувала смачні страви та напої для волонтерів і підтримувала учасників теплом і гостинністю.

– Було приємно побачити таку велику кількість небайдужих людей різного віку та національності, які прагнули допомогти. За день ми загорнули майже 5000 подарунків і відправимо їх до різних куточків України, щоб подарувати усмішку дітям на Різдво, – розповіла Женя Шкіль.

Лише місяць тому ми організували незабутній спортивний захід, коли Богдан Колмаков, перший чемпіон світу з паркуру, приїхав з Олександрії до Бата з фантастичною демонстрацією своїх унікальних навичок та безкоштовними майстер-класами для місцевих спортсменів. Після цього успіху мені було цілком природно звернутися за допомогою до Університету Бата, і вони дуже хотіли нас підтримати. Вони визнають важливість волонтерства у формуванні характеру своїх студентів. Отже, ця можливість була оголошена на їхній веб-сторінці, і 60 студентів зареєструвалися, щоб прийти та допомогти з будь-якою роботою. Деякі допомагали нам два дні поспіль, тому що за день до цього прибула вантажівка, повна подарунків.

Нас активно підтримували місцеві жителі, люди приходили зі своїми подарунками, допомагали їх пакувати. Серед них колишні мери Бата (у нас їх обирають на рік), мешканці сусідніх міст, було дуже приємно бачити та відчувати підтримку англійців. Подарунки – найрізноманітніші: у них симпатичні м’які іграшки, пазли, набори Лего, настільні ігри та багато іншого.

Подарунки відправлять до України вже на початку грудня. До Олександрії прибуде 1 000 з них, а також генератор на 200 кВт для міської лікарні, який стане важливою підтримкою в зимовий період.