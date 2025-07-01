Зміни для ВПО з 1 липня: хто може втратити статус і як отримати допомогу

By
Влас. інф.
-
12:52
179
views

З 1 липня частина внутрішньо переміщених осіб може автоматично втратити статус ВПО — а разом із ним і доступ до всіх основних програм державної підтримки. Причина — нові правила обліку, що передбачають позбавлення статусу у разі перебування за межами України понад 90 днів без поважної причини. Постанова Кабміну №332 починає діяти з 1 липня.

 

Міграційна служба перевірятиме дані через базу Держприкордонслужби. Якщо система фіксує довготривалу відсутність, статус буде анульовано автоматично. Але є перелік винятків: людина може зберегти статус, якщо була на лікуванні, у відрядженні, доглядала за дитиною за кордоном або мала інші документально підтверджені обставини.

 

Втратити статус — означає втратити і щомісячну грошову допомогу, і пільги, і можливість участі в програмах відновлення житла. Зокрема, це стосується:

 

  • компенсацій за оренду житла;
  • субсидій;
  • програми «єВідновлення»
  • виплат для вразливих категорій ВПО.

«Зараз довідка ВПО — не формальність, а перепустка до всіх основних форм підтримки. І втрата цього статусу може позбавити людину життєво важливих виплат. Тому ми радимо завчасно подбати про підтвердження поважних причин перебування за кордоном», — коментує директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

 

Водночас всі українці з актуальним статусом ВПО з 1 липня продовжать отримувати щомісячні виплати — уряд автоматично подовжив допомогу до вересня. Повторно подавати заяву не потрібно, якщо людина вже отримувала виплати. Також діють додаткові програми підтримки: субсидія на оренду житла (за наявності офіційного договору), державна програма «Прихисток» (450 грн на місяць за кожного переселенця), а також експериментальний проєкт тимчасового розміщення для ВПО похилого віку та осіб з інвалідністю. Усі заяви можна подати через застосунок «Дія» або у відділеннях Пенсійного фонду. Зокрема, ВПО матимуть право на таку допомогу:

 

  1. Субсидія на оренду житла для ВПО

 

З кінця січня така субсидія діє по всій Україні. Її можуть оформити переселенці, які не мають власного житла, не отримують допомогу на проживання і витрачають на оренду понад 20% свого сукупного доходу. Розмір субсидії розраховують індивідуально, залежно від доходів і вартості оренди у регіоні. Подати заяву можна у ЦНАП або Пенсійному фонді, надавши договір оренди.

 

Право на субсидію мають родини ВПО, які:

 

  • не мають житла на підконтрольній території (або воно знищене/непридатне),
  • не отримують допомогу на проживання (2–3 тис грн),
  • витрачають на оренду понад 20% сукупного доходу.

Розмір субсидії визначається індивідуально, з урахуванням складу родини, доходів і вартості житла в конкретному регіоні. Програма не впливає на отримання субсидій на комунальні послуги. Виплати надходять напряму орендодавцю у вигляді компенсації.

Термін дії — до 6 місяців із можливістю подовження ще на такий самий період. Загальний термін участі в програмі — максимум один рік.

 

  1. Компенсація за зруйноване житло: житлові сертифікати

 

Йдеться про державні житлові сертифікати, які можна отримати через застосунок «Дія» або в ЦНАП. Їх надають ветеранам війни, військовослужбовцям, родинам загиблих Захисників, якщо їхнє житло було зруйноване після 24 лютого 2022 року. Сертифікат дозволяє придбати нову квартиру або вкластися у будівництво. Аби отримати компенсацію, потрібно:

 

  1. Подати повідомлення про зруйноване житло через «Дію», ЦНАП або нотаріуса.
  2. Подати заявку на отримання сертифіката.
  3. Дочекатися рішення комісії та використати сертифікат на придбання житла.

 

При цьому актуальна довідка ВПО — обов’язкова. Саме статус ВПО дає пріоритет у розгляді заявок і пришвидшує процес.

 

За потреби отримати юридичну консультацію внутрішньо переміщені особи можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу ВПО надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 та +38 050 107 88 83 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати у формі за цим посиланням, а також у Viber, WhatsApp та Telegram.

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR