Зміни для ВПО з 1 липня: хто може втратити статус і як отримати допомогу

З 1 липня частина внутрішньо переміщених осіб може автоматично втратити статус ВПО — а разом із ним і доступ до всіх основних програм державної підтримки. Причина — нові правила обліку, що передбачають позбавлення статусу у разі перебування за межами України понад 90 днів без поважної причини. Постанова Кабміну №332 починає діяти з 1 липня.

Міграційна служба перевірятиме дані через базу Держприкордонслужби. Якщо система фіксує довготривалу відсутність, статус буде анульовано автоматично. Але є перелік винятків: людина може зберегти статус, якщо була на лікуванні, у відрядженні, доглядала за дитиною за кордоном або мала інші документально підтверджені обставини.

Втратити статус — означає втратити і щомісячну грошову допомогу, і пільги, і можливість участі в програмах відновлення житла. Зокрема, це стосується:

компенсацій за оренду житла;

субсидій;

програми «єВідновлення»

виплат для вразливих категорій ВПО.

«Зараз довідка ВПО — не формальність, а перепустка до всіх основних форм підтримки. І втрата цього статусу може позбавити людину життєво важливих виплат. Тому ми радимо завчасно подбати про підтвердження поважних причин перебування за кордоном», — коментує директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Водночас всі українці з актуальним статусом ВПО з 1 липня продовжать отримувати щомісячні виплати — уряд автоматично подовжив допомогу до вересня. Повторно подавати заяву не потрібно, якщо людина вже отримувала виплати. Також діють додаткові програми підтримки: субсидія на оренду житла (за наявності офіційного договору), державна програма «Прихисток» (450 грн на місяць за кожного переселенця), а також експериментальний проєкт тимчасового розміщення для ВПО похилого віку та осіб з інвалідністю. Усі заяви можна подати через застосунок «Дія» або у відділеннях Пенсійного фонду. Зокрема, ВПО матимуть право на таку допомогу:

Субсидія на оренду житла для ВПО

З кінця січня така субсидія діє по всій Україні. Її можуть оформити переселенці, які не мають власного житла, не отримують допомогу на проживання і витрачають на оренду понад 20% свого сукупного доходу. Розмір субсидії розраховують індивідуально, залежно від доходів і вартості оренди у регіоні. Подати заяву можна у ЦНАП або Пенсійному фонді, надавши договір оренди.

Право на субсидію мають родини ВПО, які:

не мають житла на підконтрольній території (або воно знищене/непридатне),

не отримують допомогу на проживання (2–3 тис грн),

витрачають на оренду понад 20% сукупного доходу.

Розмір субсидії визначається індивідуально, з урахуванням складу родини, доходів і вартості житла в конкретному регіоні. Програма не впливає на отримання субсидій на комунальні послуги. Виплати надходять напряму орендодавцю у вигляді компенсації.

Термін дії — до 6 місяців із можливістю подовження ще на такий самий період. Загальний термін участі в програмі — максимум один рік.

Компенсація за зруйноване житло: житлові сертифікати

Йдеться про державні житлові сертифікати, які можна отримати через застосунок «Дія» або в ЦНАП. Їх надають ветеранам війни, військовослужбовцям, родинам загиблих Захисників, якщо їхнє житло було зруйноване після 24 лютого 2022 року. Сертифікат дозволяє придбати нову квартиру або вкластися у будівництво. Аби отримати компенсацію, потрібно:

Подати повідомлення про зруйноване житло через «Дію», ЦНАП або нотаріуса. Подати заявку на отримання сертифіката. Дочекатися рішення комісії та використати сертифікат на придбання житла.

При цьому актуальна довідка ВПО — обов’язкова. Саме статус ВПО дає пріоритет у розгляді заявок і пришвидшує процес.

За потреби отримати юридичну консультацію внутрішньо переміщені особи можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу ВПО надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 та +38 050 107 88 83 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати у формі за цим посиланням, а також у Viber, WhatsApp та Telegram.