Право на ОГД дітей військовослужбовця, зачатих за його життя та народжених після смерті

Діти загиблого військового мають право на одноразову грошову допомогу (ОГД). В тому числі це стосується усиновлених дітей, тих, стосовно яких його позбавили батьківських прав, а також народжених після його смерті. Як оформити виплату — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Як отримати

Звернутись до ТЦК та СП.

Якщо військовослужбовець проходив службу в інших військових формуваннях (СБУ, Держспецзв’язок тощо) — безпосередньо до цих формувань.

Хто може звертатись

Законні представники дитини:

батько/мати, усиновителі

батьки-вихователі, прийомні батьки

опікуни, піклувальники

представники закладів, які виконують функції опікунів і піклувальників.

Які документи потрібні

заява про виплату ОГД

документ, що посвідчує особу заявника

картка платника податків

свідоцтво про смерть військовослужбовця

документ, що підтверджує родинні зв’язки з загиблим (померлим) військовослужбовцем (свідоцтво про народження дитини)

згода на обробку персональних даних

для законного представника (окрім батьків дитини) — документ, що підтверджує повноваження (довіреність, рішення ОМС або суду про встановлення опіки чи піклування тощо)

відмова, заява, інший правочин, нотаріально завірені (до прикладу, відмова від ОГД інших родичів на користь дитини) — за наявності

рішення суду, яке набрало законної сили та стосується призначення ОГД — за наявності.

Що робити, якщо ТЦК та СП відмовляють у виплаті ОГД

Оскаржити рішення можна через суд. Для цього потрібно подати позовну заяву з обґрунтуванням порушених прав.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як діяти у вашій ситуації. Наприклад, як оформити ОГД, які документи потрібно зібрати.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), ветерани війни та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/