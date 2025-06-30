Rearden Group — автоматизація бізнесу та ІТ-рішення для вашого зростання

У сучасному конкурентному середовищі бізнес потребує не лише якісних продуктів чи послуг, а й ефективних внутрішніх процесів. Автоматизація обліку, управління персоналом, документообігу та фінансів — це не просто зручність, а стратегічна перевага. Саме цим займається компанія Rearden Group — надійний партнер у сфері ІТ-консалтингу та впровадження програмних рішень для бізнесу в Україні.

Комплексні ІТ-рішення для бізнесу

Rearden Group спеціалізується на впровадженні програмних продуктів лінійки BAS (Business Automation Software) — потужних систем для автоматизації бухгалтерії, управління торгівлею, персоналом, виробництвом, документообігом та іншими процесами підприємства. В залежності від потреб клієнта, компанія підбирає оптимальну конфігурацію: BAS Бухгалтерія, BAS ERP, BAS Управління торгівлею, BAS ЗУП та інші.

Переваги роботи з Rearden Group

Індивідуальний підхід — ми детально вивчаємо бізнес-процеси клієнта, перш ніж запропонувати рішення.

— ми детально вивчаємо бізнес-процеси клієнта, перш ніж запропонувати рішення. Швидке впровадження — від аналізу до запуску програми проходить мінімум часу.

— від аналізу до запуску програми проходить мінімум часу. Супровід і підтримка — допомога після запуску, оновлення та навчання персоналу.

— допомога після запуску, оновлення та навчання персоналу. Легальне ПЗ — використання ліцензійного програмного забезпечення із постійною підтримкою.

— використання ліцензійного програмного забезпечення із постійною підтримкою. Досвід — понад 10 років у сфері автоматизації бізнесу.

Для кого рішення Rearden Group?

Послугами компанії користуються:

виробничі підприємства;

торгові мережі та інтернет-магазини;

аграрні компанії;

будівельні фірми;

компанії з груповою структурою (холдинги);

приватні підприємці, які хочуть оптимізувати облік.

Rearden Group — коли потрібен результат

Ми розуміємо, що автоматизація — це не лише про програми, а про ефективність, скорочення витрат, прозорість і розвиток. Саме тому Rearden Group стає довгостроковим партнером для багатьох українських компаній, що шукають рішення «під ключ» у сфері BAS, ІТ-консалтингу та цифрової трансформації.

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Ваша цифрова трансформація починається тут

Неважливо, чи ви шукаєте рішення для автоматизації бухгалтерського обліку, управління персоналом, документообігу чи фінансового контролю — Rearden Group має всі інструменти, досвід і експертизу, щоб реалізувати ваші цілі. Ми допомагаємо бізнесу впевнено крокувати в цифрову епоху, роблячи процеси простішими, точнішими та контрольованими. З нами ви отримаєте не просто ПЗ, а інструмент розвитку вашої компанії.