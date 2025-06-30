Наші унікальні обранці

Вже не новина: нардеп-мажоритарник по 102-му округу (Знам’янка та Світловодськ з прилеглими територіями) Олесь Довгий заявив про складання депутатського мандата. Більш того, оголосив про відхід з політики та відмову обіймати посади в органах влади. Мотивація такого несподіваного рішення теж доволі нетипова для українського політикуму: «Не бачу можливості бути продуктивним у парламенті».

Коротко про Довгого: 45 років, в політиці понад 20 років. Бізнесмен і син впливового ексміністра та бізнесмена Станіслава Довгого. Скандальної слави зажив секретарем Київської міськради за «космічних» часів мера столиці Леоніда Черновецького. 2019 року обраний до ВР від Кіровоградщини. Позафракційний. Пропустив понад 70% голосувань Ради.

Як може бути депутат «продуктивним у парламенті», якщо він зрідка з’являється у сесійній залі та ніяк не висловлює свою позицію, не голосуючи з життєво важливих питань для країни? Чому власну непотрібність відчув аж майже через шість років? Чи раніше було все нормально? Що змінилося? Хотів би захищати батьківщину – давно так вчинив би.

Чому йде саме зараз, коли ключове місто його виборчого округу – Світловодськ – потерпає від російських ракет та шахедів і потребує невідкладної допомоги?

Як же так – урочисто оголосити про відхід з політики в той момент, коли його безпосередній начальник, спікер Стефанчук заявив, що «Україна готується до унікальних виборів після завершення воєнного стану»?

Коли буде це завершення, ніхто не знає, але «Україна готується». До яких виборів – президентських чи парламентських – теж поки незрозуміло: «триває дискусія». Але вибори точно будуть «унікальними», і майбутні обранці – теж. Хоча й теперішні – унікальні, кожен по-своєму.

А округ №102 залишиться до виборів безгоспним. Можливо, під свою опіку його візьме хтось із чинних депутатів, але кому потрібні такий головняк та зайві витрати?

Не знаю, як справи в інших областях, але Кіровоградщині з нардепами сильно не пощастило. І не лише з мажоритарниками.

В принципі, у парламентаріїв в усьому світі є всього два шляхи заслужити вдячність виборців.

Перший – стати одним із лідерів парламенту, активним законодавцем та борцем за народні інтереси. І другий – виконувати функції офіційного представника свого округу в Кабміні, бути завгоспом та лобістом, різати стрічки та вітати виборців з усіма державними та релігійними святами.

Першим шляхом цілком міг піти народний обранець Кропивницького Олександр Дануца. Усі риси для цього в нього є – розум, досвід, фактура, ораторські здібності. Але не сталося. Думаю, «слуги» з внутрішніх покоїв президента просто не впустили Сашка до ближнього кола Зеленського, відрізали від парламентської кар’єри. Хоча, як на мене, Дануца цілком мав би непоганий вигляд на місці Арахамії чи Корнієнка. І він забив на політичну кар’єру, робить що повинен, але не перенапружується.

Доволі солідне враження справляє народний депутат Андрій Ніколаєнко. Але він списочник, а не мажоритарник, і свого округу не має, тобто нічим області не зобов’язаний. Та й, напевно, як ексгубернатор пам’ятає образи, завдані йому активістами під час вигнання Януковича. Ну хтось запам’ятав мішки з піском на вікнах обладміністрації, а я – свої дзвінки Андрію Івановичу з відчайдушними проханнями сприяти звільненню того чи іншого активіста, якого лояльні Януковичу міліція, СБУ та суди вже встигли запроторити до буцегарні. І він допомагав, свідки ще, слава Богу, живі. Тепер допомога Кіровоградщині нардепа Ніколаєнка здебільшого полягає у супроводі титанового проєкту «Велти» та підтриманні контактів з Південною Кореєю.

Ще один списочник, який міг би стати, кажучи по-модному, амбасадором Кіровоградської області в парламенті, – Олег Тарасов. Міг би, але не став. І справа не в його величезних земельних активах, які потребують уваги й контролю, – це ще нікому не заважало бути активним політиком. І не в проблемах його батька, всесильного аграрія Сергія Тарасова, у якого виникли гострі конфлікти з владою. Нардеп Олег Тарасов усі ці роки демонструє дивну відстороненість від проблем рідного Кропивницького та безшумно працює у сесійній залі й комітетах ВР.

Шляхом завгоспів та лобістів своїх округів пішли мажоритарники Ігор Мурдій та Юрій Кузбит. Втім, не стільки пішли, скільки позначили свій рух, лише іноді допомагаючи керівництву області вирішувати в столиці окремі господарські питання. Активніший Мурдій у ЗМІ отримав єхидну характеристику «представник Татарстану» – йдеться про його зв’язок із вічним заступником керівника ОП Олега Татарова. Хоча насправді нічого вічного не буває, і слідом за патроном підуть з політики його креатури. Або перейдуть під крило татарівського наступника.

Кузбит ще непомітніший, а його громадське навантаження викликає хіба що посмішку: він – секретар групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Сінгапур. Обидва нардепи іноді з’являються у місцевих ЗМІ, де їхній піар представлено на рівні пізнього совка.

Депутат від 103-го округу (Олександрія та прилегла територія) Олег Воронько, судячи з його виступу на відкритті якогось маркету, міг стати улюбленцем публіки та персонажем для «95-го кварталу». Але прославився тим, що зі скромного безробітного раптом, наче Попелюшка, перетворився на мультимільйонера – власника 123 мільйонів готівки. За п’ять років депутатства кількість кешу зменшилася – чи то проїв, чи то вклав у щось. З фракції СН Воронько пішов, прибився до «Розумної політики» Дмитра Разумкова, де сидить тихо і не відсвічує. І це особливо прикро, бо його рідному Світловодську, розташованому в сусідньому, тепер безгоспному окрузі № 102, регулярно дістається від орків.

Є в парламенті ще кілька депутатів, які мають дотичний стосунок до Кіровоградської області, але їхній внесок у наше життя – на рівні статистичної похибки. Ні, це не точне порівняння! Правильно буде: толку від них, як з козла молока.

З відходом Олеся Довгого в парламенті залишиться 398 депутатів. Хоча за Конституцією має бути 450. Чому нардепів стало на півсотні менше, не розповідатиму – і самі знаєте. Скажу лише, що й 398 парламентаріїв – це для нашої нинішньої країни забагато. І ще до перших повоєнних виборів потрібно вносити зміни до Конституції (Конституція – це не скрижалі Бога) та ухвалювати новий закон про вибори до парламенту.

Справа не лише у значно зменшених населенні та площі країни. Потрібно нарешті позбутися в Раді балбесів та неадекватів – не важливо, мажоритарники вони чи списочники. Не тільки у наступному скликанні, а навіть у нинішньому.

Сьогодні всі оті «зелені кнопочки» та виклики повій із сесійної зали здаються дитячими пустощами. Але як можна терпіти витівки Тищенка, ще відомого як Коля-Котлета, який відсидів під домашнім арештом і знову з’явився під куполом ВР?

А скандали з Мар’яною Безуглою? Як не згадати опального класика: «Це якась ганьба!» Дамочка уявила себе експертом з усіх питань і моральним суддею. Лише за останні перли, була б вона чоловіком, варто начистити фізію. Оголосити кармою смерть молодого хлопця, який загинув від російської ракети не на фронті, а у своїй квартирі? Назвати кармою знищення ракетною атакою квартири відомих артистів Тараса та Олени Тополь, батьків трьох маленьких дітей?

Верховну Раду з її круглим куполом часто називають цирком, і, як у кожному цирку, в ній є свої клоуни – практично в усіх фракціях. Вони абсолютно недоречні там під час війни! Потрібно просто дуже наполегливо попросити їх скласти депутатські повноваження. По-доброму.

Окрім клоунів, в українському парламенті є мутні персонажі, які за час каденції багаторазово збільшили статки – як власні, так і своїх бабусь і тещ. Теж примусово-добровільно на вихід з речами – нехай з вами БЕБ та ДБР розбираються, а то ваш депутатський мандат їм тільки заважає…

Закінчилася ірано-ізраїльська війна – закінчиться й російсько-українська. І скільки влада не затягувала б цей процес, парламентські та президентські вибори відбудуться. Вважаю, парламент 10-го скликання оновиться відсотків на 90 (Юлія Володимирівна залишиться – це святе), а список кіровоградських нардепів – на всі 100. Хто прийде в парламент – тема іншої статті, вона обов’язково з’явиться. Не впевнений, що у новий склад зовсім не виберуть популістів та скандалістів, але якщо нардепів буде 300, то, відповідно, таких персонажів стане менше.