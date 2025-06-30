День Патріарха

Миколі Олексійовичу Сухомлину – 85. Має добрий вигляд, викладає в техуніверситеті, із задоволенням ділиться життєвим досвідом. З ювілеєм його вітали в обласній раді. Краще за ювіляра ніхто не переповість його життєвий шлях і не передасть теперішній настрій.

– Більша частина мого життя – 43 роки – пов’язана з роботою в органах місцевого самоврядування і виконавчої влади. Почалося все це в 1970 році, коли мене вперше обрали депутатом Кіровоградської міської ради. Я очолив постійну комісію з питань соціалістичної законності і правопорядку, – розповів Микола Олексійович.

– Важливим моментом свого життя вважаю обрання мене в 1994 році головою обласної ради загальним голосуванням населення. Я вдруге очолив облраду. Взагалі, в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування проходять хорошу школу життя, набуття досвіду управління територіями.

Я працюю в нашому національному техуніверситеті, викладаю два предмети: міжнародні організації і міжнародний протокол і етикет. Міністерство освіти прийняло рішення, що лекції з цих предметів мають читатися англійською мовою. Я, на превеликий жаль, навіть алфавіту англійського не знаю, а німецьку розуміють всього три студенти. Тому з вересня мене замінять два викладачі.

Ви знаєте, що американці зараз проявляють особливу увагу до рідкісноземельних елементів Кіровоградської області. Доводиться давати інтерв’ю «Голосу Америки», Deutsche Welle – розповідати, яка приваблива наша область. І продовжую консультувати, давати експертну оцінку в тих чи інших питаннях. Всім – добра, здоров’я, мирного неба!

Голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд нагадав, що Микола Сухомлин тричі очолював облраду.

– Особлива відповідальність була на вас в період розбудови незалежної держави. Велика шана і повага вам від усієї Кіровоградської області, від усього депутатського корпусу. Дай Боже, щоб ми ще разом попрацювали, – сказав голова обласної ради.

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, вітаючи ювіляра, зазначив, що кожен вихованець Сухомлина гордий тим, що мав честь у нього навчатися, переймати колосальний досвід інженера, державника, керівника.

– Я один з них і гордий тим, – сказав Райкович. – Бажаю, хочу і наказую, якщо маю таке право, працювати далі, навчати. Ваші знання не мають права бути акумульованими і закритими. Передавайте їх молодим поколінням.