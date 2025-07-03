Олена Шуляк окреслила три найуспішніші реформи, реалізовані за каденції Президента Зеленського

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Олена Шуляк: Антикорупція, цифровізація, ринок землі – головні реформи протягом останніх років

У нещодавньому інтерв’ю “Вокс Україна” очільниця “Слуги Народу” та народна депутатка Олена Шуляк зазначила, що, на її переконання, найбільш відчутні результати команда влади, зокрема й партія “Слуга Народу”, демонструє в трьох напрямах реформування держави: розвитку антикорупційної інфраструктури, цифровій трансформації та впровадженні земельної реформи.

Антикорупційна інфраструктура

Шуляк нагадала, що саме за нинішнього скликання Верховної Ради було завершено формування цілісної системи протидії корупції: успішно працюють Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд. За її словами, ця екосистема створює підґрунтя для прозорого розвитку держави й доводить, що в Україні “недоторканних немає”.

“Якщо порушене законодавство, то антикорупційна інфраструктура нікого не захищає, нікого не відносить до тих, кого не можна чіпати. Це дуже добрий знак і великий плюс для європейської інтеграції України”, – наголошує Олена Шуляк.

Цифровізація державних послуг

Коментуючи розвиток цифрової трансформації, політикиня відзначила мобільний застосунок “Дія” як яскравий приклад реформи, через який громадяни вже користуються низкою сервісів без черг та контактів із чиновниками, наприклад “єВідновленням” – виплатою компенсацій українцям за зруйноване чи пошкоджене житло. Вона підкреслила, що такий прорив став можливим завдяки синергії урядовців, найперше Міністерства цифрової трансформації, міжнародних партнерів і законодавчій підтримці партії “Слуга Народу”. Україна, за її оцінкою, увійшла до світової п’ятірки держав, спроможних експортувати власний досвід цифровізації.

Відкриття ринку землі

Згадавши земельну реформу, Шуляк наголосила, що ухвалення профільного законопроєкту свого часу далося нелегко через поправковий спам, однак парламентська більшість, зокрема й партія “Слуга Народу”, домоглася його прийняття. Вона висловила переконання, що після перемоги у війні земельна реформа принесе суттєвий економічний ефект для держави.

Водночас серед викликів, які державі потрібно ще подолати, Олена Шуляк визначила реформу митниці та реформу пенсійної системи, яка в нинішньому вигляді не витримує навантаження.