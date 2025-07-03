Елена Шуляк назвала три самые успешные реформы, реализованные за каденцию президента Зеленского

УКР

Елена Шуляк: Антикоррупция, цифровизация, рынок земли – главные реформы последних лет

В недавнем интервью “Вокс Украина” глава “Слуги Народу” и народный депутат Елена Шуляк отметила, что, по ее убеждению, наиболее ощутимые результаты команда власти, в частности партия “Слуга Народу”, демонстрирует в трех направлениях реформирования государства: развитии антикоррупционной инфраструктуры, цифровой трансформации и внедрении земельной реформы.

Антикоррупционная инфраструктура

Шуляк напомнила, что именно в нынешнем созыве Верховной Рады было завершено формирование целостной системы противодействия коррупции: успешно работают Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд. По ее словам, эта экосистема создает основу для прозрачного развития государства и доказывает, что в Украине “неприкосновенных нет”.

“Если нарушено законодательство, то антикоррупционная инфраструктура никого не защищает, никого не относит к тем, кого нельзя трогать. Это очень хороший знак и большой плюс для европейской интеграции Украины”, – подчеркивает Елена Шуляк.

Цифровизация государственных услуг

Комментируя развитие цифровой трансформации, политик отметила мобильное приложение “Дия” как яркий пример реформы, через которое граждане уже пользуются рядом сервисов без очередей и контактов с чиновниками, например “еВидновленням” – выплатой компенсаций украинцам за разрушенное или поврежденное жилье. Она подчеркнула, что такой прорыв стал возможным благодаря синергии правительства, прежде всего Министерства цифровой трансформации, международных партнеров и законодательной поддержке партии “Слуга Народу”. Украина, по ее оценке, вошла в мировую пятерку государств, способных экспортировать собственный опыт цифровизации.

Открытие рынка земли

Упомянув земельную реформу, Шуляк подчеркнула, что принятие профильного законопроекта далось нелегко из-за поправочного спама, однако парламентское большинство, включая партию “Слуга Народу”, добилось его принятия. Она выразила уверенность, что после победы в войне земельная реформа принесет существенный экономический эффект для государства.

Одновременно среди вызовов, которые государству еще предстоит преодолеть, Елена Шуляк определила реформу таможни и реформу пенсионной системы, которая в нынешнем виде не выдерживает нагрузки.