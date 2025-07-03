Історія, яку в нас намагалися відібрати: кропивничан кличуть на безоплатний онлайн-лекторій

Як Київ впливав на Європу ще до Незалежності? Чому українську історію десятиліттями перекручували? Хто справді стояв за ключовими подіями, які сформували державу?

Освітньо-культурна мережа Гончаренко центрів запускає безоплатний онлайн-курс з історії України для дорослих. Це серія інтерактивних лекторіїв про ключові моменти нашої історії — від князів до Революції Гідності.

Кропивничани зможуть навчатися з будь-якої точки країни або світу — достатньо стабільного інтернету та бажання пізнавати своє коріння.

«Ми часто шукаємо відповіді в новинах, але багато з них — уже в історії. Цей курс — про те, що робить нас українцями, і чому нам треба знати не тільки факти, а й глибинні процеси. Цей курс буде про повернення голосу тим, кого стирали з підручників, і надання сенсу подіям, які формують нас сьогодні», — коментує Вікторія Захарова, директорка онлайн-платформи.

Зустрічі проводить кандидатка історичних наук Ольга Барабаш. Вона має 20 років викладацького досвіду та пояснює складні події простою мовою.

Що очікувати від курсу?

Огляд доленосних подій, починаючи з князівської доби;

Розповіді про видатних людей, які визначали хід історії;

Аналіз ролі України у формуванні європейської цивілізації.

Курс стартує в липні. Участь у курсі відкрита для дорослих віком від 18 років — для цього достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.

Довідка:

Гончаренко центри — найбільша в Україні мережа безкоштовних освітньо-культурних просторів, заснована народним депутатом Олексієм Гончаренком у 2021 році. Сьогодні понад 40 центрів працюють по всій країні — від обласних центрів до найменших містечок.

Це місце, де можна вивчати іноземні мови, цифрову грамотність, фінанси, брати участь у лекціях, подіях і творчих клубах. Під час повномасштабної війни центри стали ще й волонтерськими хабами: тут плетуть сітки, збирають допомогу, друкують деталі на 3D-принтерах. Головна мета — давати людям знання, спільноту та відчуття сили діяти.