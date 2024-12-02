Зайвих грошей не буває

Вже не вперше жителі України отримують виплати від можновладців. Що це за гроші, чи гарна це ініціатива, як отримати – давайте розбиратись.

Першою була Юлія Тимошенко, яка вирішила таким чином у 2008 році компенсувати збитки ошуканим вкладникам «Ощадбанку СРСР». Тоді ця тисяча дорівнювала десь 200-м доларам, і витратили на це 5 млрд гривень. Але через брак коштів отримали ці виплати не всі. Потім, у 2012 році, тим, хто не отримав ці кошти, виплачувати почав Янукович, але це вже було $125, витратили на це більше 4-х мільярдів, але знову вистачило не всім. Потім були виплати від Порошенка, ковідна тисяча, і ось чергові неочікувані гроші.

Кабмін затвердив умови програми «Зимова єПідтримка», яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн ($24) кожному громадянину, яку ініціював президент Володимир Зеленський. Оформити таку виплату спочатку планувалось лише через застосунок «Дія», але згодом зважили на те, що багато людей отримують виплати через «Укрпошту» і не мають смартфонів, а, відповідно, і застосунку «Дія», і тепер інваліди 1 і 2 груп, люди, у яких через релігійні вірування відсутній індивідуальний податковий код, а також пенсіонери, які отримують виплати через листонош, також зможуть оформити виплату цієї тисячі. Розрахунки будуть вестись тільки безготівково, витратити їх можна буде на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.

До речі, 1000 гривень від держави за програмою «Зимова єПідтримка» зможуть отримати лише ті українці, які перебувають в Україні. Діятиме програма упродовж грудня 2024 – лютого 2025 року, прийом заявок на отримання допомоги розпочнеться на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року.

Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один з батьків, а також один з опікунів, піклувальників, законних представників малолітніх, неповнолітніх осіб мають право на отримання одноразової грошової допомоги за кожного із дітей, сказано у постанові Кабміну.

Оформити виплату можна у декілька способів. Пропонуємо покрокові інструкції, як це зробити.

Через застосунок «Дія»:

– встановіть застосунок «Дія» на смартфон;

– відкрийте картку «Національний кешбек» в одному з банків-партнерів (ПриватБанк, monobank, Ощадбанк та інші). Відкриття та обслуговування картки безкоштовне;

– активуйте картку в розділі «Сервіси» в «Дії»;

– оберіть послугу «Зимова єПідтримка» і подайте заявку;

– очікуйте зарахування коштів.

Через банк:

– особи, які не користуються «Дією» (зокрема, законні опікуни дітей або громадяни віком 65+), можуть звернутися до банків-партнерів для оформлення картки «Національний кешбек».

Через «Укрпошту»:

– пенсіонери та люди з інвалідністю 1 і 2 групи, які отримують виплати через «Укрпошту», автоматично отримають допомогу без подання заявок. Перелік тих, хто може отримати допомогу через «Укрпошту», сформує Міністерство соціальної політики. Ті, хто увійдуть у перелік на отримання коштів через «Укр­пошту», не можуть подавати заявку через «Дію». Але витратити кошти вони зможуть також через «Укрпошту» – на оплату комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва.

Але, як завжди, є одне але: на сайті з петиціями було розміщено петицію із закликом переглянути президентську програму виплати українцям 1000 гривень. За словами автора петиції, програма виплати «зимової тисячі» має низку недоліків. Зокрема, нерозуміння джерела фінансування, дисонанс між підняттям податків та додатковими витратами та найголовніше – відсутність адресності. Ініціатор петиції наголошує, що підтримки потребують кілька категорій громадян – пенсіонери, малозабезпечені сім’ї, багатодітні сім’ї, ВПО тощо. Але наразі її можуть отримати і люди з доходом у кілька сотень тисяч гривень – зокрема і судді, прокурори, «крупи» з мільйонами доларів і літаками. Петиція вже набрала понад 25 тисяч голосів, і тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.