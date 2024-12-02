«Соціальна» сесія міськради

Минулого тижня відбулося чергове засідання дев’ятої сесії Кропивницької міської ради. Депутати працювали не тривало, зате продуктивно.

До початку засідання присутні привітали кропивницьких воїнів – спортсменів Михайла Дроботенка та Андрія Казарина, які у складі української команди брали участь у міжнародних спортивних змагання ветеранів війни. Секретар міської ради Олег Колюка та заступник міського голови Олександр Мосін вручили спортсменам сертифікати на отримання грошової винагороди у сумі 30 тисяч гривень кожному.

– Стрімко набирає обертів ветеранський спорт, розвиваються адаптивні види спорту, – відзначив начальник управління молоді і спорту міської ради В’ячеслав Гурський. – Українські воїни-спортсмени вже встигли зарекомендувати себе мужніми, сильними та незламними на міжнародних змаганнях найвищого рівня.

Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2024 рік. Як пояснила зміни до рішення міської ради начальниця фінансового управління Любов Бочкова, ухваленим рішенням депутати залучили до бюджету Кропивницької міської територіальної громади у 2024 році міжбюджетні трансферти на загальну суму 46,1 мільйона гривень.

Кропивницька міська рада виділила майже 44 мільйона гривень на виплату грошової компенсації за жилі приміщення військовим, які отримали інвалідність внаслідок збройної агресії російської федерації, та родинам внутрішньо переміщених осіб, які брали участь в антитерористичній операції. Гроші передбачені для 21 особи.

Крім того, 1,5 мільйона гривень субвенції з місцевого бюджету додали на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб і 927,2 тисячі гривень субвенції з місцевого бюджету – на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

Також за зверненням 1-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в області депутати міської ради виділили рятувальникам один мільйон гривень з бюджету громади.

– Це засідання сесії надзвичайно важливе, адже рішення прийняті із соціальних питань, підтримки наших військових, допомоги рятувальникам, – підкреслив секретар міської ради Олег Колюка.